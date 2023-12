SPECIĀLIZLAIDUMS: Aktuālais par karadarbību Ukrainā Ieteikt







Ukrainas pilsētās Krievijas triecienos nogalināti desmit cilvēki

Krievijas armija aizvadītajā naktī pret vairākām Ukrainas pilsētām veica masīvu raķešu un dronu triecienu, nogalināti vismaz desmit cilvēki, bet vairāki desmiti ievainoti, pavēstīja amatpersonas.

Galīgais upuru skaits, domājams, būs lielāks.

Dņipropetrovskas apgabalā nogalināti četri, Odesas apgabalā – divi cilvēki, Kijivā – arī divi, bet Ļvivā un Harkivā – pa vienam cilvēkam.

Kijivā ievainoti 17 cilvēki, Odesas apgabalā – desmit.

Dati par ievainotajiem citos reģionos vēl tiek apkopoti.

Krievija naktī uz piektdienu veica masīvus triecienus ar raķetēm un droniem vairākām Ukrainas pilsētām, arī Harkivai, Ļvivai, Odesai, Dņipro, Zaporižjai, Sumiem un galvaspilsētai Kijivai.

Nodarīti postījumi dzīvojamām ēkām, saimnieciskiem un infrastruktūras objektiem.

“Masīvs teroristu uzbrukums, atkal uz mūsu pilsētām lido raķetes, uzbrukums civilajiem. Ukrainai nepieciešama palīdzība,” platformā “Telegram”‘ pauda Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks.

“Mēs būsim stiprāki, darām visu, lai nostiprinātu mūsu gaisa vairogu. Bet pasaulei ir jāredz, ka mums ir nepieciešams lielāks atbalsts un vairāk spēka, lai apturētu šo teroru,” uzsvēra Jermaks.

Polijas gaisa telpā no Ukrainas ielidojusi Krievijas raķete

Polijas gaisa telpā piektdien no Ukrainas ielidojusi un pēc tam izlidojusi Krievijas raķete, pavēstīja Polijas bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieks ģenerālis Veslavs Kukula.

“Viss norāda uz to, ka Krievijas raķete ielidojusi Polijas gaisa telpā. (..) Tā arī pameta mūsu gaisa telpu,” žurnālistiem sacīja Kukula, piebilstot, ka tam gūts apstiprinājums no Polijas un sabiedroto radariem.

Raķete atradās Polijas gaisa telpā trīs minūtes, paziņoja Polijas armijas operatīvais komandieris Macejs Klišs.

“Mēs nosūtījām savus spēkus, iznīcinātājus, lai to pārtvertu un nepieciešamības gadījumā notriektu, bet lidojuma ilgums un trajektorija (..) to neļāva izdarīt un ļāva raķetei pamest Polijas teritoriju,” sacīja Klišs. Viņš norādīja, ka Polijas pretgaisa aizsardzības sistēma ir nostādīta trauksmes režīmā, ņemot vērā Krievijas dronu un raķešu uzlidojumu vilni Ukrainā. Armija arī paziņoja, ka pārmeklējusi teritoriju, kur tika pazaudēts raķetes signāls.

Polijas civilās un militārās varasiestādes ir sasaukušas ārkārtas sanāksmes, un Polijas prezidents Andžejs Duda pēc incidenta ir runājis ar NATO vadītāju Jensu Stoltenbergu, paziņoja amatpersonas.

Lidojošu objektu, kas pārvietojās ar milzīgu ātrumu, novēroja Ļubļinas vojevodistes Dolgobičuvas apkaimes iedzīvotāji. Tas ir pie Pševoduvas ciema, kur pagājušajā novembrī Krievijas trieciena laikā sprāga no Ukrainas ielidojusi raķete.

Aculiecinieki ziņo, ka dzirdējuši lielu troksni un svilpšanu. Objekts pārvietojies rietumu virzienā.

Vietējie mediji ziņoja, ka meklēšanas darbi notika Zamoščas pilsētas apkaimē un mobilizēti ievērojami spēki. Nav informācijas, ka būtu noticis sprādziens.

“Rīta stundās Polijas Republikas gaisa telpā no Ukrainu virziena ielidoja nezināms objekts. No brīža, kad tas šķērsoja robežu, līdz signāla izzušanai to novēroja valsts pretgaisa aizsardzības sistēmas radars. Saskaņā ar spēkā esošajām procedūrām operācijas komandieris pielietoja viņa rīcībā esošos spēkus un līdzekļus,” teikts Polijas bruņoto spēku operacionālās pavēlniecības paziņojumā.

Krievija naktī uz piektdienu veica sen nepieredzēta vēriena uzbrukumu Ukrainas pilsētām ar raķetēm un droniem, kas bija plašākais gaisa trieciens visa kara laikā.

Uzbrukumā vismaz 26 cilvēki nogalināti un vairāk nekā 130 ievainoti, liecina jaunākā informācija. Galvaspilsētā Kijivā nogalināti seši cilvēki un aptuveni 30 ievainoti.

Krievija uz Ukrainu piektdien izšāva aptuveni 110 raķetes, pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Uzbrukumā izmantotas teju visu veidu raķetes, kas ir Krievijas arsenālā.