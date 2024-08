SPECIĀLIZLAIDUMS. Aktuālais par karadarbību Ukrainā Ieteikt







Nigēra sarauj diplomātiskās attiecības ar Ukrainu, šādi sekojot kaimiņvalstij Mali, kas par diplomātisko attiecību pārtraukšanu ar Kijivu pārrtraukšanu paziņoja dienu iepriekš, otrdien pavēstīja Nigēras huntas pārstāvis Abdurahmans Amadu.

Mali huntas lēmuma iemesls bijis Ukrainas valdības atbalsts Mali tuaregu nemierniekiem to cīņās ar Krievijas grupējuma “Vagner” algotņiem, kas Mali konfliktā karo valdības spēku pusē.

Jūlija beigās Mali ziemeļos netālu no Tinzauatenas pilsētas notika sadursmes starp vietējiem tuaregu nemierniekiem, no vienas puses, un valsts bruņotajiem spēkiem un Krievijas militārā formējuma “Vagner” algotņiem, no otras.

Saskaņā ar dažādu avotu liecībām kaujās krituši vismaz desmit Mali karavīri un no 20 līdz 80 vagneriešiem.

Ziņu aģentūra “Bloomberg”, atsaucoties uz nemiernieku paziņojumu, vēstīja par 47 kritušajiem Mali karavīru rindās.

Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Andrijs Jusovs, komentējot “Vagner” sakāvi, sacīja, ka tuaregi “saņēma nepieciešamo informāciju un ne tikai informāciju, kas ļāva viņiem veikt veiksmīgu militāro operāciju pret Krievijas kara noziedzniekiem”.

Kijiva Mali vadības lēmumu pārtraukt diplomātiskās attiecības raksturoja kā tuvredzīgu un pārsteidzīgu.

Ukraina arī noraidīja apsūdzības starptautiskā terorisma atbalstīšanā.

Ukraina notriekusi 30 dronus “Shahed”

Foto: REUTERS/SCANPIX Sadragātais Krievijas bezpilota lidaparāta “Shahed-136”.

Aizvadītajā naktī Krievijas karaspēks pret mērķiem Ukrainā raidījis 30 trieciendronus “Shahed”, taču tos visus notriekusi Ukrainas pretgaisa aizsardzība, trešdien paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.

Droni raidīti no Krasnodaras novada.

Tie notriekti virs Čerkasu, Harkivas, Hersonas, Hmeļņickas, Kijivas, Mikolajivas un Vinnicas apgabaliem.

Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 586 370

Karš Ukrainā. Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz trešdienas rītam sasnieguši 586 370 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1230 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022.gada 24.februārī Krievija zaudējusi 8429 tankus, 16 323 bruņutransportierus, 16 451 lielgabalu un mīnmetēju, 1138 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 910 zenītartilērijas iekārtas, 365 lidmašīnas, 326 helikopterus, 13 212 bezpilota lidaparātus, 2421 spārnoto raķeti, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 22 226 automobiļus un autocisternas, kā arī 2759 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.