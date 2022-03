Ukrainas armijas Gaisa spēku grupa sekmīgi atvaira raķešu un aviācijas triecienus, kā arī nodrošina Ukrainas kritisko objektu un karaspēka vienību pretgaisa aizsardzību, paziņoja Ģenerālštābā.

Tā rīcībā esošā informācija liecina, ka Krievijas karavīri ir demoralizēti un arvien biežāk iesaistās marodierismā un pārkāpj starptautisko humāno tiesību normas bruņotu konfliktu apstākļiem.

Pagaidu okupētajās teritorijās Harkivas, Sumu, Čerņihivas un Kijevas apgabalos fiksēts daudz laupīšanu, vardarbības pret civiliedzīvotājiem, civilo ēku sagrābšanas, lauksaimniecības angāru izmantošanas militārās tehnikas glabāšanai un blīvi apdzīvotu rajonu un infrastruktūras objektu apšaudīšana.

Krievijas karaspēka sagrābtajās teritorijās Hersonas un Mikolajivas apgabalos iebrucēji izmanto psiholoģiskā kara vienības, lai ietekmētu vietējos iedzīvotājus.

Ukrainas armijas Ģenerālštāba rīcībā esošā informācija liecina, ka ir izveidotas līdz desmit Krievijas psiholoģiskā kara taktiskās grupas, kuru uzdevums ir veikt propagandas darbu ar vietējiem iedzīvotājiem.

Okupētās Krimas pussalas iedzīvotāji tiekot biedēti ar Ukrainas Bruņoto spēku uzbrukumu, ka arī Krievijas Federālais drošības dienests tur veido operatīvās grupas darbam ar vietējiem iedzīvotājiem, lai cita starpā kurinātu pretošanos.

Zelenskis aicina Putinu uz sarunu

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atkārtoti aicinājis uz dialogu Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, uzsverot, ka Ukraina ir gatava runāt un meklēt kompromisus, tomēr kapitulēt nav gatava.

Atbildot uz ASV televīzijas kanāla “ABC News” jautājumu, vai Ukraina ir gatava izpildīt Krievijas prasības uguns pārtraukšanai, Zelenskis paziņoja: “Vispirms esmu gatavs dialogam, tomēr mēs neesam gatavi kapitulācijai”.

“Tādēļ tas nav par mani, tas ir par cilvēkiem, kuri mani ievēlēja. Par NATO, esmu zaudējis dedzību par šo jautājumu, jo sapratām, ka NATO nav gatava uzņemt Ukrainu. Alianse baidās no pretrunīgām lietām un konfrontācijas ar Krievijas Federāciju,” viņš klāstīja.

Zelenskis apliecināja, ka Ukraina nevēlas būt valsts, kas “kaut ko lūdz, stāvot uz ceļiem, un mēs negrasāmies būt tāda valsts, es nevēlos būt tāds prezidents”.

“Es runāju par drošības garantijām. Es domāju, ka punktus par pagaidu okupētajām teritorijām un neatzītajām republikām, kuras atzīst tikai Krievija, mēs varam apspriest un atrast kompromisu,” sacīja Ukrainas prezidents.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka galvenais jautājums ir par to, kā cilvēki šajās teritorijās dzīvos, kuri vēlas būt daļa no Ukrainas.

“Tas ir jāizdara – Putinam ir jāsāk runāt, jāsāk dialogs tā vietā, lai dzīvotu informācijas burbulī bez skābekļa. Domāju, ka tieši tur viņš atrodas,” paziņoja Zelenskis.

Zelensky's new statement:

– #Sumy was hit by air bombs. A child was killed in #Mariupol. Ukraine has been fighting for 13 days.

– #Russia has not lost as many aircraft in the past 30 years as it did in 13 days in #Ukraine. pic.twitter.com/HjMg14WnM5

— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022