ASV ģenerālis: Krievijai 10 dienās izsīks iespējas turpināt aktīvu karu Ukrainā

Krievijai 10 dienu laikā izsīks iespējas turpināt aktīvas kaujas darbības Ukrainā, uzskata bijušais ASV armijas komandieris Eiropā, atvaļinātais ģenerālis Bens Hodžess.

Within 10 days Russia will cease its active war This was stated by Lieutenant General Ben Hodges, who previously commanded the U.S. ground forces in #Europe. He believes that to continue the war of attrition #Russia lacks three things: time, manpower and ammunition. pic.twitter.com/Sey9PPWCI7 — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

“Krievija ir pārgājusi pie novājināšanas kara, bombardējot pilsētas, nogalinot mierīgus cilvēkus uz ceļiem,” sacīja Hodžess ASV telekanālam MSNBC.

“Viņiem pietrūkst trīs svarīgākās lietas: viņiem pietrūkst laika, viņiem pietrūkst personālsastāva un, es uzskatu, ka viņiem beidzas munīcija.”















Kijivā sabombardēta daudzstāvu ēka

“Es vērtēju, ka apmēram 10 dienu laikā – ar nosacījumu, ka mēs, Rietumi, ne vien turpināsim, bet arī pastiprināsim piegādes Ukrainas spēkiem, lai tie iznīcinātu Krievijas artilēriju un armiju un atvairītu raķešu triecienus. Ar nosacījumu, ka mēs to izdarīsim, krievi pēc 10 dienām sasniegs punktu, kad viņi vairs nespēs īstenot aktīvas kaujas darbības šajā karā.”

“Ukraiņiem jāspēj izturēt līdz brīdim, kad Krievijai beigsies iespējas,” sacīja Hodžess.

Viņš lika saprast, ka kara gaitā ir kulminācijas punkts, līdz kuram jāsasniedz visi stratēģiskie uzdevumi un mērķi. Pēc tam jebkādas darbības, manevri un izdevumi būs veltīgi, jo nenesīs lielāku labumu par to, kādu bija paredzēts saņemt no ieguldītajiem resursiem un līdzekļiem.

Ja Krievijas armijai neizdosies sasniegt plānotos mērķus nākamo 10 dienu laikā, tad, kā uzskata Hodžess, jebkādas tālākas darbības nesīs lielus zaudējumus un nozīmēs faktisku Krievijas sakāvi.

Zelenskis: Krievija Ukrainā zaudējusi vairāk karavīru nekā abos Čečenijas karos

Krievija Ukrainā jau ir zaudējusi vairāk karavīru nekā abos Čečenijas karos, savā videouzrunā uzsvēra Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Mūsu drosmīgie aizstāvji turpina nodarīt Krievijas spēkiem satriecošus zaudējumus,” sacīja Zelenskis.

“Notriekto Krievijas helikopteru skaits drīz sasniegs simtu. Viņi jau ir zaudējuši 80 kaujas lidmašīnas, simtiem tanku un tūkstošiem citu tehnikas vienību.”

“Krievijas armija 19 dienu laikā zaudējusi Ukrainā vairāk kritušo nekā abos asiņainajos un daudzgadīgajos karos Čečenijā. Kā dēļ?” jautāja Zelenskis.

Ukraina: Krievijas karaspēks plāno pastiprināt grupējumu Harkivas virzienā

Krievijas karaspēks Ukrainā plāno pastiprināt grupējumu Harkivas virzienā, sociālajā tīklā “Facebook” paziņoja Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs.

Krievijas karaspēks turpina uzbrukuma operāciju pret Ukrainu. Ienaidnieks turpina pielietot aviāciju, lai atbalstītu sauzemes spēku grupējumus un iznīcinātu militāro un civilo infrastruktūru Ukrainas teritorijā.

Okupanti turpina veikt raķešu un bumbu triecienus, apšaudes ar artilēriju un tankiem pret civilo infrastruktūru un apdzīvotām vietām.

Volīnijas virzienā saglabājas augsta varbūtība, ka Krievija varētu sarīkot provokācijas Baltkrievijas objektos ar mērķi iesaistīt Baltkrievijas bruņotos spēkus bruņotajā konfliktā Ukrainā.

Poļesjes virzienā Krievijas karaspēks veic kaujas darbības pie Poliskes, Kropivņas, Zaharivkas, Olivas, Slobodas, Kuharskas, Žovtneves, Ozerščinas, Lipivkas, Kopilivas, Motižinas, Buzovas, Horeničiem, Bučas un Demidivas.

Siverskas virzienā ienaidnieks veic kaujas darbības pie Ļubečas, Slavutičas, Kovritas, Zolotinkas, Menas, Branicas, Kalitas, Bohdanivkas, Lukašiem, Romniem un Nedrihailivas. Tas neveic aktīvas uzbrukuma darbības, bet veic karaspēka pārgrupēšanu un pilnveido materiāli tehniskā nodrošinājuma sistēmu, lai atjaunotu uzbrukumu Brovaru virzienā.

Slobodas virzienā Krievijas karaspēks turpina mēģinājumus aplenkt Sumus un veic kaujas darbības pie Svatoves, Izjumas, Hrušuvahas, Petrivskes, Husarivkas, Balaklejas, Limanas, Malinivkas, Kočetokas, Bezrukiem, Oleksandrivkas, Velika Pisarivkas, Tarasivkas, Olešņas, Nedrihailivas un Talalaivkas, bet neveic aktīvas uzbrukuma darbības.















































































































































































Ar mērķi pastiprināt grupējumus Sumu, Ohtirkas, Harkivas un Izjumas virzienos Krievijas karaspēks veic pārgrupēšanos un nostiprinās uz ieņemtajām pozīcijām, bet tam ir problēmas ar munīcijas piegādi uz ugunspozīcijām.

Doneckas un Taurijas virzienos Krievijas karaspēks veic kaujas darbības pie Borovas, Ternoves, Novokrasņankas, Luhanskes, Horlivkas, Pantelejmoņivkas, Nikoļskes, Huļajpoles, Orehivas un Kamenskes.

Avdijivkas virzienā pie Kamenkas, veicot izlūkošanu ar kauju, Krievijas karaspēks cieta ievērojamus zaudējumus un bija spiests atkāpties.

Volnovahas rajonā ienaidnieks turpina mēģinājumus izrauties uz priekšu Vuhledaras virzienā.

Mariupoles virzienā Krievijas karaspēks mēģina ieņemt Mariupoli, bet Ukrainas spēki atsit tā uzbrukumus.

The occupiers stop offensive operations and retreat in many directions This is reported by General Staff of AFU. According to to them total losses of enemy on March 14 amounted to about 150 people, 2 tanks, 7 APC. AFU successfully repulse invaiders’ attacks in many directions. pic.twitter.com/xd23aiMMMV — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022

Krievijas karaspēks Ukrainā pirmdien zaudēja apmēram 150 karavīru, divus tankus, septiņas kājnieku kaujas mašīnas un vienu bruņutransportieri.

Krievijas armija apšaudījusi evakuācijas kolonnu no Hostomeļas, nogalinot un ievainojot cilvēkus

Krievijas karaspēks Ukrainā ir apšaudījis ar mīnmetējiem evakuācijas kolonnu ar cilvēkiem no Kijivas apgabala Hostomeļas pilsētas, nogalinot vienu cilvēku un divus ievainojot, pirmdienas vakarā paziņoja Ukrainas Nacionālās policijas preses dienests.

Pirmā kolonna ar 10 autobusiem, kuros atradās sievietes ar bērniem, gados veci cilvēki un invalīdi, spēja nokļūt līdz mērķim. Otro kolonnu ar četriem autobusiem okupanti apšaudīja ar mīnmetējiem.

Apšaudē tika trāpīts vieglajam automobilim, kurā atradās precēts pāris. Abi tika ievainoti, bet precētā sieviete neizdzīvoja. Tika ievainots arī viena autobusa vadītājs.