Krievija no rīta apšaudījusi Ukrainu ar 18 spārnotajām raķetēm

Krievija no rīta apšaudījusi Ukrainu ar 18 spārnotajām raķetēm, pavēstījis Ukrainas Bruņoto spēku Gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ihnats.

Ihnats atklāja, ka pret Ukrainu izšautas arī desmit zenītraķetes raķetes S-300, kas raidītas pret frontes tuvumā esošajām pilsētām. Uzbrukumā ir gājuši bojā cilvēki.

Krievija uzbrukumā izmantojusi stratēģiskās aviācijas lidmašīnas. Bumbvedēji Tu-95 izlidojuši no Krievijas Kaspijas jūras rajona un Rostovas apgabala Volgodonskas rajona.

Uzbrukumos Ukrainai bija iesaistītas deviņas lidmašīnas, raķetes H-101 un H-555. Pavisam palaistas 18 spārnotās raķetes, paziņoja Ihnats.

Viņš arī piebilda, ka Ukrainas centrālajos reģionos iznīcināti seši Irānas bezpilota lidaparāti.

“Šoreiz ienaidnieks mērķēja pa gāzes ieguves objektiem un aizsardzības uzņēmumiem Dņipropetrovskas apgabalā. Turklāt raķetes trāpīja ziemeļos, centrālajos reģionos. Šajā zonā tika arī iznīcināti seši bezpilota lidaparāti “Shahed”, kas tika palaisti no Baltkrievijas teritorijas, no Melnajā jūras tika izšautas arī raķetes “Kalibr” un no iznīcinātājiem vadāmās aviācijas raķetes,” paziņoja Ihnats, piebilstot, ka tika iznīcinātas divas vadāmās raķetes.

Vienošanās par labības eksportu no Ukrainas pagarināta par četriem mēnešiem

Tā dēvētā labības vienošanās, kas ļauj eksportēt pārtikas preces no trim Ukrainas jūras ostām, pagarināta par četriem mēnešiem, ceturtdien paziņoja Ukrainas infrastruktūras ministrs Oleksandrs Kubrakovs.

Iniciatīvas izpildes garanti arī turpmāk būs ANO un Turcija, viņš piebilda.