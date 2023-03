Ilustratīvs attēls Foto: LETA

Kur vērsties un kam sūdzēties, ja tiesu izpildītājs parādniekam nesaglabā līdzekļus minimālās algas apmērā?







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Kur vērsties un kam sūdzēties, ja tiesu izpildītājs neievēro nosacījumus par to, ka parādniekam saglabājami līdzekļi minimālās algas apmērā? To taču nosaka Civillikums. Ojārs P.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pārstāve Līna Lontone skaidro, ka vispirms personai jāvēršas pie sava tiesu izpildītāja, lai noskaidrotu, kāpēc naudas līdzekļi netiek saglabāti minimālajā apmērā. Parādniekam šie līdzekļi tiek saglabāti vienā kontā, taču nereti, ja ir vairāki aktīvi konti kredīt­iestādēs un persona nav laikus brīdinājusi tiesu izpildītāju par savu aktīvo bankas kontu, var gadīties, ka saglabājamo līdzekļu minimums ir noteikts citā kontā, nevis tajā, ko cilvēks izmanto ikdienā.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 632. panta pirmo daļu par tiesu izpildītāja darbībām sprieduma izpildē piedzinējs vai parādnieks var vērsties rajona (pilsētas) tiesā pēc tiesu izpildītāja amata vietas, iesniedzot motivētu sūdzību. To var izdarīt 10 dienu laikā no pārsūdzamās darbības izdarīšanas dienas vai dienas, kad sūdzētājam, kuram nav paziņots par izdarāmās darbības laiku un vietu, kļuvis par to zināms.