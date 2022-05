“Tik daudz iznīcinātas tehnikas, kuģu karavīru pēdējā laikā nebija dzirdēts,” Rajeva dienas notikumu apskats Ieteikt







Šovakar notikumu apskatu TV24 “Speciālizlaidumā” militārais analītiļis Igors Rajevs sāka ar stāstu par notikušo Čūsku salā, jo tieši tas bijis viens no lielākajiem pavērsieniem.

Pēdējo trīs dienu laikā šajā salā izvērtušās pamatīgas kaujas. Pienāk daudz ziņojumu par zaudējumiem, un I.Rajevs atzīst, ka tik daudz iznīcinātas tehnikas, kuŗu un karavīru beidzamajā laikā viņš nebija dzirdējis. Bez tam tas viss noticis uz salīdzinoši neliela zemes gabala.

Tiesa, šobrīd precīzi nav iespējams izprast tur notikušo, jo pienāk pretrunīga informācija. Ukrainas puse ziņo vienu, Krievijas – ko pavisam citu. Ukraiņi apgalvo, ka iznīcinājuši visus krievus, bet krievi – ka visi ukraiņu uzbrukumi ir atvairīti un iebrucēji – iznīcināti. Šobrīd jānogaida, lai precīzi saprastu, kas tur ir noticis.

Taču trīs lietas par notikušo pie Čūsku salas gan esot skaidras. Pirmā – ukraiņiem ir izdevies noslīcināt mazo desanta kuģīti, kurš pārvadā pārdesmit cilvēkus. Otrā – Ukrainas gaisa spēki – gan lidmašīnas, gan droni, ir veikuši uzbrukumu salai. Trešā – iz iznīcināts viens Krievijas pretgaisa aizsardzības komplekts.

Analītiķis gan uzskata, ka šobrīd tērēt spēkus nelielās salas atgūšanai nav saprātīgi. Nelielos atlikušos resursus labāk būtu izmantot citur, lai paveiktu ko lietderīgāku.

Beidzamajā laika raķešu uzlidojumi notikuši arī Odesā, tādējādi, visticamāk, cenšoties atriebt pie Čūsku salas notikušo, jo tieši pie Odesas bāzējas ukraiņu lidaparāti. Ziņu par būtiskiem zaudējumiem šajā reģionā gan nav.

Tikmēr Mariupolē diemžēl turpinās sliktās ziņas. Ir bloķētas pozīcijas, tāpēc Ukrainas spēkiem nav iespēju izlausties no aplenkuma. Iepriekšējās dienās ieņemts smilšu paugurs, no kurienes tagad krievu spēki var apšaudīt teju jebkuru vietu šajā apkārtnē, kā arī kontrolēt blakus ēkās notiekošo. Krievu spēkiem izdevies iekļūt arī pazemē, kaujas notiek arī tur. “Aovstaļ” izstāvjiem klājas tiešām grūti, situācija pasliktinās katru dienu. Vienīgā labā ziņa ir, ka civiliedzīvotāji no šīs teritorijas ir izvesti.

Tāpat arī brīvdienās sliktas ziņas pienākušas no Severdoneckas. Krieviem ir izdevies ieņemt Popasnaju, kur ukraiņu spēki atkāpjas un veido jaunas aizsardzības pozīcijas. Nav gan zināms, cik tālu krievu spēkiem ir izdevies pavirzīties. Šīs pilsētas ieņemšana atņem ukraiņiem brīvākas rīcības iespējas. Tāpat ir ieņemtas arī vairākas mazpilsētas ap Severdonecku, sākušas kaujas arī pašā pilsētā. Krievu karaspēks sācis pārcelties pāri upei. Situācija tur ir nepatīkama.

