Sociālo mediju platformā “X” konts “Pilsēta cilvēkiem” publicējusi video no pasākuma “Vanšu tilts. Olimpiāde”, tādējādi vēršot uzmanību, cik briesmīgā stāvoklī ir viens no svarīgākajiem Pārdaugavas savienojumiem ar pilsētas centru. To izmanto ne tikai autovadītāji, bet arī daudzi velobraucēji un gājēji, taču tilts atrodas pirmsavārijas stāvoklī.

Publicējot video, “Pilsēta cilvēkiem” izsakās skarbi: “Vakar noslēdzās Paraolimpiskās spēles Parīzē, taču Olimpisko spēļu cienīgā gājēju un velo šķēršļu trase uz Vanšu tilta diemžēl turpinās. To izmēģinot, pastāv risks kvalificēties nākamajām vasaras Paraolimpiskajām spēlēm Losandželosā vai pat atstiept kājas ne tajā sportiskākajā nozīmē.

Politiķi aizbildinās ar Vanšu tilta remonta plāniem, bet visiem labi zināms, ka utopiskākajā gadījumā tas tiktu pārbūvēts pēc 3 gadiem. Sliktākajā gadījumā uzreiz pēc RailBaltic. Pagaidu risinājumus var ieviest ātri un lēti, lai uzlabotu apstākļus visiem.”

