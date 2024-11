TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pulkvežleitnants un Zemessardzes štāba virsnieks Kaspars Auzenbahs informēja, ka Ukrainas uzņēmums “Vinnytsia Bees” ir pabeidzis jaunā bezpilota lidaparāta “VB140 Flamingo” testēšanu.

“Šis bezpilota lidaparāts ir paredzēts okupantu izlūkošanas lidaparātu iznīcināšanai, piemēram, tādu kā “Orlan”, “Zala”. Un kāpēc Ukraina ir izstrādājusi šādu bezpilota lidaparātu? Pirmkārt, lai FPV dronus un klasiskos pieejamos dronus varētu izmantot izlūkošanai pēc nozīmes – pretinieku tehnikas un karavīru iznīcināšanai. Ņemot vērā to, ka līdz šim ukraiņu izmantotajiem droniem bija salīdzinoši zems augstums un tie nevarēja tik augstu pacelties, kā arī tiem ir neliels lidojuma radiuss, tad šim augstums ir 4,5 km, lidojuma attālums ir 50 km. Tāpēc to var efektīvi izmantot cīņā ar Krievijas bezpilota lidaparātiem,” skaidroja pulkvežleitnants Auzenbahs.

Jaunā bezpilota lidaparāta “VB140 Flamingo” ātrums ir pietiekams, lai varētu sekot līdzi un uzbrukt ienaidnieka tehnikai.

Auzenbahs TV24 raidījumā vēl demonstrēja video, kurā redzama jau zināmo klasisko dronu testēšana. “Šeit viņi ir ieprogrammējuši, ka 10-15 droni lido kā spiets. Viens operators vada uzreiz vairāku dronu grupu. Mērķis tiem ir, ka 10-15 droni varētu būt kā “FPV” jeb kamikadze, ko nosūta virsū triecienam tehnikai vai objektam, kurā ir liels skaits okupantu. Plus otra versija ir, kad viens operators operē ar vairākiem droniem-nometējiem. Līdz ar to vairāki droni, lidojot virs okupantu pozīcijām, var nomest vairākas granātas, tādējādi radot lielāku efektu,” komentēja Auzenbahs, stāstot par bezpilota lidaparātiem, kādi ir Ukrainas bruņoto spēku rīcībā, cīnoties pret agresorvalsti Krieviju.

The Ukrainian company Vinnytsia Bees has announced that its VB140 Flamingo unmanned wing-interceptor has successfully completed interagency testing. Andriy Oleksyuk, the company’s director, stated that this innovative device shows strong potential in defending Ukraine’s airspace… pic.twitter.com/CAhYnPIQPM

— UATV English (@UATV_en) November 2, 2024