Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz 21.augustam būs skatāma tradicionālā tomātu izstāde, kurā vienkopus varēs iepazīties ar vairāk nekā 300 dažādām tomātu šķirnēm, aģentūru LETA informēja muzeja izstāžu kuratore Undīne Preisa.

Kā skaidroja muzeja pārstāve, selekcionāri ik gadu rada jaunas un arvien neparastākas tomātu šķirnes, kuras pārsteidz gan ar savu izmēru, formu un krāsu, gan garšas īpašībām.

Izstādē būs iespēja apskatīt gan Latvijas selekcionāru jaunākās, gan pasaulē jau labi zināmās un ievērību ieguvušās tomātu šķirnes, ko savos dārzos izlolojuši pašmāju kolekcionāri.

Daudzveidīgajā tomātu krāsu paletē un izskata dažādībā katrs varēs atrast un iegādāties savai gaumei piemērotu šķirņu sēklas, ko jau nākamajā gadā izaudzēt savā dārzā.





























































































































































































































"Tomātu parāde 2020" Latvijas Dabas muzejā

Izstādē piedalīsies Dārzkopības entuziastu kluba “Tomāts” biedri Austra Zaļuma no Dobeles, Darja Jureviča no Rīgas, Ludmila Kodzasova un Artūrs Vicups no Rīgas, Inese Andersone no Dobeles, kā arī ilggadējie sadarbības partneri – zemnieku saimniecība “Neslinko” no Ķekavas.

Kā ierasts, izstādes laikā ikviens interesents varēs iegādāties un pasūtīt tomātu sēklas, kas reģistrētas Valsts augu aizsardzības dienesta reģistrā, un saņemt konsultācijas no vadošajiem Latvijas tomātu audzētājiem.