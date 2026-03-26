Kas notiek ar jūsu organismu, ja pārstājat nodarboties ar seksu?
Vai zinājāt, ka sekss ļoti krasi ietekmē gan fizisko, gan emocionālo labsajūtu? Regulāra tuvība ar partneri ne tikai stiprina attiecības, bet arī palīdz mazināt stresu, uzlabo miegu un pat stiprina imūnsistēmu. Taču, vai esat kādreiz aizdomājušies, kas notiek ar jūsu ķermeni un prātu, ja seksuālā dzīve tiek pārtraukta vai kļūst ļoti neregulāra? Eksperti no WebMD atklāj, ka sekas var būt ievērojamas.
Stress un trauksme
Viens no pirmajiem aspektiem, kas var mainīties, ir jūsu mentālā veselība. Seksuālās aktivitātes laikā organismā izdalās vairāki “labo sajūtu” hormoni, tostarp oksitocīns, dopamīns un endorfīni. Šie hormoni palīdz mazināt stresu un uzlabot kopējo emocionālo stāvokli.
Oksitocīns, kas pazīstams arī kā “mīlestības hormons”, var veicināt labāku miega kvalitāti, kas ir svarīga vispārējai veselībai un labsajūtai.