Foto: Shutterstock

TOP 7 lietas, kurām jābūt kosmētikas maciņā ziemā Ieteikt







Ziema ir laiks, kad jāpievērš īpaša uzmanība rūpēm par savu ādas veselību un labsajūtu. Stindzinoši aukstie laikapstākļi, asais vējš un apkures sezona ir daži no faktoriem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt mūsu sejas un ķermeņa ādu un īpaši jūtīgās zonas – rokas, degunu un lūpas. Āda paliek sausāka, jūtīgāka, kā arī zaudē savu veselīgo izskatu. Kāda sastāva kosmētikai jābūt ziemas kosmētikas maciņā, skaidro farmaceite Zane Melberga.

1. Barojošs un mitrinošs sejas krēms

Publicitātes foto



Sejas kopšanas līdzekļiem ziemas un vasaras sezonās vajadzētu atšķirties, lai palīdzētu ādai pielāgoties laikapstākļiem un mainīgajām āra temperatūrām. Ziemas sejas krēmam ir jābūt krēmveida konsistences, biezākam un treknākam atšķirībā no tā, kādu lietojam vasarā. Barojošs sejas krēms ir viena no ādas kopšanas rutīnas svarīgākajām sastāvdaļām ziemā neatkarīgi no sejas ādas tipa.

Barojošo krēmu ieteicams uzklāt reizi dienā, no rīta 30 minūtes pirms došanās ārā, lai tas pagūtu uzsūkties sejas ādā. Tādā veidā tiek nodrošināta labāka aizsardzība pret aukstumu. Ziemas kosmētikas maciņā ir jābūt arī sejas ādas mitrinošajam krēmam, kas ir nedaudz šķidrākas konsistences. To ieteicams lietot vakarā, ja nav paredzēts doties ārā, jo mitrinošie krēmi, fluīdi un želejas parasti satur ūdeni vai hidro elementus, kas aukstā laikā sasalst un palielina iespēju apsaldēt sejas ādu.

Ja ziemā ar ģimeni ir plānots doties baudīt ziemas priekus uz kalna vai mežā, vai ilgstošāku laiku pavadīt ārā, ieteicams iegādāties aptiekās pieejamos speciālos aizsargājošos krēmus, kas der ne tikai sejai, bet arī rokām un ķermenim. Šāds krēms ir piemērots visām vecuma grupām – sākot no zīdaiņiem līdz senioriem. Arī šis krēms uz sejas vai rokām jāuzklāj pusstundu pirms došanās ārā.

2. Roku un ķermeņa krēms

Pat ja ziemā valkājam cimdus, ir būtiski barot un mitrināt savu roku ādu, jo tā ātri var sasprēgāt un iekaist. Roku jūtīgumu pastiprina arī regulārā spirtu saturošā dezinfekcijas līdzekļa lietošana, kas ļoti sausina roku ādu. Līdzīgi kā sejas krēmu, arī barojošo roku krēmu vajadzētu lietot 30 minūtes pirms došanās ārā. Savukārt mitrinošos roku krēmus ieteicams lietot iekštelpās pēc vajadzības, lai ādu pasargātu no apkures izraisītā sausā gaisa. Izvēloties ziemas roku krēmu, tā sastāvā jābūt šādām vielām:

• Šī sviestam vai mandeļu un aragana eļļai, kas palīdz barot un mitrināt rokas;

• A vitamīnam, kas uzlabo ādas tekstūru un elastību;

• E vitamīnam, kas ādu pasargā no ārējās vides ietekmes, kā arī to mitrina;

• Glicerīnam, kas palīdz ādai nezaudēt mitrumu.

Drosminiekiem, kuri ziemā dodas aukstajās peldēs vai sportiskajiem, kuri slēpo vai daudz laika pavada ārā pie dabas, ir īpaši svarīgi lietot treknus un barojošus roku krēmus. Pēc šīm aktivitātēm ziemas prieku baudītājiem ieteicams lietot roku krēmus, kuru sastāvā ir urīnviela Tā ir īpaši vērtīga, jo spēj pat pašu raupjāko roku ādu padarīt maigu, mīkstu un pietiekami mitrinātu. Jo lielāka būs tās koncentrācija, jo labāk tā pildīs savu funkciju pēc ilgstošām aktivitātēm ārā.

3. Higiēniskā lūpu krāsa vai balzams

Publicitātes foto



Aukstais vējš, zemās temperatūras, nepietiekams A, E vai D vitamīnu daudzums organismā un sausais iekštelpu gaiss ir daži no faktoriem, kas sausina lūpu ādu un veicina to lobīšanos. Šo iemeslu dēļ rūpes par lūpām un to veselību ziemas sezonā nav iedomājamas bez higiēniskās lūpu krāsas vai balzama, kuriem ir jābūt ar barojošo efektu. Tās sastāvā noteikti nedrīkst būt mentols, piparmētra vai eikalipts, kas aukstā laikā kairina un sausina lūpas, palielinot apsaldēšanas risku. Lai lūpas būtu maigas, nesprēgātu un nesūrstētu ieteicams izvēlēties produktus, kuru sastāvā ir:

• Bišu vasks vai propoliss, kas rada aizsargplēvi uz lūpu virsmas;

• A vitamīns, kas mitrina lūpas;

• C vitamīns, kas atjauno lūpu ādu un novērš iekaisumu.

Higiēnisko lūpu krāsu vai balzamu ieteicams uzklāt pusstundu pirms došanās ārā, lai nepievilktu aukstumu. Šos produktus ir svarīgi lietot ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem un pašiem mazākajiem – bērniem. Tāpat nevajadzētu uzreiz lietot sejas aizsargmasku, lai nerastos kondensācija, kas var izraisīt ādas kairinājumu vai mazo pumpiņu izmešanos vaigu, zoda un žokļa līnijas zonās.

4. SPF svarīgs visa gada garumā

Cilvēkiem ar normālu ādas tipu neatkarīgi no laikapstākļiem ziemā ieteicams lietot krēmu ar vismaz SPF 30. Savukārt cilvēkiem, kuriem ir problemātiska sejas āda vai vasaras raibumi, ne tikai vasarā, bet arī ziemā vajadzētu lietot krēmu ar SPF 50. Ja plānots doties baudīt ziemas priekus un dažādus sporta veidus ārā, tad krēmam būtu jābūt ar pēc iespējas augstāku UV staru aizsargfaktoru, jo spēcīgajā saulē, kas atspīd sniegā, var gūt ādas apdegumus.

5. Termālais ūdens

Foto: Shutterstock



Pastāv mīts, ka termālo ūdeni jālieto tikai vasaras sezonā. Tas patiesībā ir īpaši piemērots līdzeklis arī apkures sezonas laikā, kad vairāk laika pavadām iekštelpās. Āda sausā gaisa ietekmē zaudē daudz mitruma, tāpēc šis ir ātrs un ērts veids, kā to mitrināt. To var uzsmidzināt uz sejas dienas laikā arī tad, kad uz sejas ir uzklāta dekoratīvā kosmētika. Arī termālo ūdeni nav ieteicams lietot īsi pirms došanās ārā, lai ūdens pilieni nesasalstu un neapsaldētu seju. Ja āda ir īpaši sausa, termālo ūdeni var lietot arī vakaros pēc sejas krēma uzklāšanas.

6. C vitamīns

C vitamīna serums vai krēms kosmētikas maciņā ir nepieciešams visu gadu, lai stiprinātu ādu un aizpildītu grumbas. Ziemā tas ir īpaši svarīgs, jo tas ādai palīdz kļūt gludākai, svaigākai un mirdzošākai. Tāpat C vitamīnu ieteicams lietot iekšēji ne tika, lai veicinātu kolagēna veidošanos, kas nepieciešams normālai ādas darbībai, bet arī, lai veicinātu normālu imunitātes darbību, kas saaukstēšanās sezonā ir īpaši svarīgi. Lai āda būtu gludāka, tvirtāka un mazāk sausa, farmaceite iesaka lietot linsēklu, naktssveces vai zivju eļļu.

7. Ārstnieciskās ziedes un krēmi

Publicitātes foto



Ja iepriekš tomēr nav izdevies pasargāt ādu un, jo īpaši jūtīgās ķermeņa vietas – rokas, degunu un lūpas, no apsaldēšanas, mājas aptieciņā jābūt krēmam, kura sastāvā ir aktīvā viela dekspantenols, kas aizsargā un ārstē sausu un sasprēgājušu ādu. Arī ziede, kuras sastāvā ir vazelīns var noderēt, jo tas mitrina ļoti sausu ādu un padara to gludu. Vēl piemērots ir smiltsērkšķu krēms vai eļļa, kas palīdzēs dziedēt apsaldējumus un mazināt kairinājuma sajūtu.