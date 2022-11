Tikšanās, kurā turpinās valdības veidošanas sarunas. Foto. LETA © Zane Bitere

Topošā koalīcija vienojas par sadarbību: veidos jaunu ministriju, rīt lems par jomām un ministriem







Topošās koalīcijas partneri “Jaunā vienotība” (JV), “Apvienotais saraksts” (AS) un Nacionālā apvienība (NA) šodien vienojušās par sadarbības memoranda noslēgšanu, pēc trīs politisko spēku sarunām pavēstīja JV līderis, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Memorandu paredzēts parakstīt ceturtdien, 3.novembrī, plkst.14.

Pēc memoranda parakstīšanas būšot skaidrs arī topošās koalīcijas partiju atbildības sadalījums, norādīja Kariņš. Pēc viņa teiktā, par šo jautājumu politiķi savstarpēji vēl neesot runājuši.

Uzreiz pēc tam partijas uzsākšot darbu pie valdības deklarācijas.

NA pārstāvis Jānis Dombrava pauda, ka “tā bija ļoti laba ideja – apsēsties visiem pie viena galda”, jo sarunas par memoranda tekstu esot risinājušās daudz ātrāk. Izpratne par daudziem jautājumiem partijām ir līdzīga, uzskata politiķis, par piemēru minot nolemto, ka stratēģiski valsts aktīvi nebūs privatizējami. “Ir izpratne, tikai katrs ar aizdomām skatījās uz otru politisko spēku, vai arī ir sapratis to citādi,” atzīmēja Dombrava.

Turpmāk politiķus sagaidot ļoti nopietns darbs pie valdības deklarācijas izstrādes, kur arī būšot daudz reformu un inovāciju, lai valsts sekmīgāk un straujāk attīstītos uz priekšu, pauda NA pārstāvjis. Pēc šodienas sarunas par sadarbības memorandu viņš esot optimistisks, ka tas izdosies.

Kariņš uzsvēra, ka visi trīs politiskie spēki ir gatavi kopīgiem spēkiem strādāt Latvijas attīstības un drošības labā.

Premjers nevarēja paredzēt, cik ilgu laiku varētu aizņemt valdības deklarācijas sastādīšana, bet politiķi esot gatavi strādāt tā, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk.

Sadarbības memorands projekts paredz politisko spēku gatavību uzņemties atbildību par valsts attīstību un tautas labklājību un vienošanos par valdības izveidošanas pamatprincipiem un kopīgi izvirzītajiem mērķiem – valsts drošības stiprināšanu, ekonomikas izaugsmi un sociāli taisnīgas, iekļaujošas sabiedrības attīstību.

Kariņš: Vienošanās par atbildību sadali varētu notikt rīt

Vienošanās par atbildību sadali ir nākamais solis valdības veidošanas sarunās, kas, iespējams, varētu notikt rīt, trešdien pēc partiju pārstāvju tikšanās žurnālistiem paziņoja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Kad atbildība tiek sadalīta, katra partija virzīs savus cilvēkus, lai strādātu pie konkrētas valdības deklarācijas sadaļas. Pieņemu, ka katra partija tad virzītu to cilvēku, ko viņi saredz kā iespējams vislabāko ministra kandidātu,

teica Kariņš. Būs skaidrs, kurai partijai ir kura atbildība, un tie cilvēki, kuri uzņemtos iniciatīvu katrā sadaļā, būtu visreālākie ministru kandidāti.

Solis pēc atbildības sfēru sadales ir valdības deklarācija, solis pēc tam ir ministru kandidātu izvirzīšana, un pēdējais solis būs Saeimas balsojums. Mēs esam pie pirmā svarīgā soļa, bet jāatceras, ka tas, kas līdz šim ir ieguldīts sarunās par sadarbības memorandu, mēs esam jau diezgan daudz sākuši runāt par to, kas jau ir valdības deklarācijas jautājums, pauda Kariņš.

Potenciālās koalīcijas partneri panāk vienošanos par Enerģētikas, vides un klimata ministrijas veidošanu

Partiju apvienībai “Jaunā vienotība” (JV) ir izdevies panākt vienošanos ar pārējiem potenciālās koalīcijas politiskajiem spēkiem – “Apvienoto sarakstu” (AS) un Nacionālo apvienību (NA) – par jaunās Enerģētikas un klimata ministrijas veidošanu, trešdien pēc partiju pārstāvju tikšanās žurnālistiem paziņoja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Vēl gan neesot izlemts par konkrētu ministrijas nosaukumu, kā arī par tās darbību, funkcijām un atbildības tvērumu.

AS pārstāvis Uldis Pīlēns norādīja, ka domstarpības par jaunās ministrijas izveidošanu partiju starpā esot saglabājušās līdz pat pēdējam brīdim. Tomēr AS paļaujas uz JV, ka tā piepildīs memorandā rakstīto ar topošās ministrijas saturu, mērķiem un funkcijām, turklāt, ka tas notiks tādā veidā, lai valstij nevairotu birokrātiskās izmaksas, jo to sabiedrība nesapratīšot. Partijas vieno kopīga izpratne, ka klimata un enerģētikas jautājumi ir jārisina kopīgi un saskaņā, veidojot racionālu pieeju mērķu sasniegšanā, apgalvoja politiķis.

NA politiķis Jānis Dombrava uzsvēra, ka ministrijas izveide vien nerisinātu enerģētikas un klimata problēmas. Ministrijai vajadzētu būt noteiktam pienākumam būt par koordinējošo institūciju, lai citas ministrijas, kas īsteno pasākumus enerģētikas jomā, saskaņotu tos ar jauno ministriju. “Tikai tajā brīdī šīs ministrijas darbība varētu būt jēgpilna un efektīva,” sacīja parlamentārietis.

Tāpat politiķi vienojās, ka valsts līmenī risināmie jautājumi, kas ir saistīti ar bērniem, turpmāk tiks koncentrēti Labklājības ministrijai, bet nodarbinātības politika – Ekonomikas ministrijai.

Parlamentārieši esot vienojušies arī par to, ka valdībai būtu īpaši jākoncentrējas uz digitalizācijas jomu, jo tās kontekstā Latvija būtiski atpaliekot no kaimiņvalstīm. Tomēr jautājums, kā tieši šo jomu attīstīt, esot atvērts, un tikšot risināts valdības deklarācijā, atzīmēja premjers.

Kariņš pieļāva, ka digitalizācijas jomu varētu atstāt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), visticamāk, veicot izmaiņas tās nosaukumā, vai arī Satiksmes ministrijai, kura arī jau īsteno pasākumus jomā.

Kā ziņots, trešdien pēc kārtējās Ministru kabineta sēdes turpinājās valdības veidošanas sarunas, šoreiz tiekoties visiem trim potenciālās koalīcijas politiskajiem spēkiem – “Jaunajai vienotībai” (JV), “Apvienotajam sarakstam” (AS) un Nacionālajai apvienībai (NA).