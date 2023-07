Foto: LETA Tramvajs.

Torņakalnā Rīgā uz tramvaja sliedēm atrod cilvēka mirstīgās atliekas. Policisti cenšas noskaidrot nāves iemeslus un aicina atsaukties aculieciniekus Ieteikt







Autore: Inese Supe

Šorīt ap plkst. 5:30 no rīta Bauskas un Neretas ielu krustojumā Rīgā, uz tramvaja sliedēm atrastas kāda vīrieša mirstīgās atliekas. Iespējams, cilvēku notriecis tramvajs. Pagaidām informācija par notikušo ir skopa. Valsts policija izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus nesniedz, vien norāda, ka tiek meklēti aculiecinieki.

Šajā maršrutā kursē tikai 10 tramvajs.

Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane portālam skaidro: “Brauca tramvaja vadītāja un pamanīja, ka uz sliedēm guļ cilvēks. Tur nav nekāda regulējama vai neregulējama gājēju pāreja, tur vispār nav nekas. Attiecīgi tika piesaistīti visi dienesti, mēs esam pieteikuši video, lai noskaidrotu, kas ir notici. Iespējams, kaut kas tur ir bijis ar iepriekšējo tramvaju, bet tikpat iespējams, ka nekas nav saistīts ar satiksmi. Es vēlos uzsvērt, ka tajā vietā nav gājēju pārejas un iepriekšējā vadītāja nebija pamanījusi neko tādu.“

Tikmēr aculiecinieks Marks norāda: “Es pirms astoņiem no rīta braucu garām uz darbu un redzēju, kā līķi lika apbedīšanas mašīnā. Cilvēks bija jau līķu maisā.”

Vīrietis stāsta, ka, iespējams, tramvajs to cilvēku notriecis un aizbraucis. Negadījuma vietu norobežojošās lentas tikušas novilktas netālu no tur esošās ķīmiskās tīrītavas: “Klīst runas, ka varbūt gājis austiņās, tramvaju nav redzējis. Kad es braucu garām, tramvaji stāvēja, jo viss bija nojozts ar tām policijas lentām. Protams, ka viņi garām netika. Cilvēki runā, ka viens no tramvaja vadītājiem esot redzējis to līķi, bet esot aizbraucis. Ja tam cilvēkam ir kaut kādas sistas, grieztas brūces, tad jau ir skaidrs, ka tramvajs viņu ir notriecis, bet to jau noteiks ekspertīzē.“

Vēsture liecina, ka cilvēki mēdz nesadalīt ceļu ar tramvaju. Globālajā tīmeklī atrodamā informācija liecina, ka 2010.gadā 10. tramvajs Bauskas ielā uzbraucis kādai sievietei, 2011. gadā kāds iereibis vīrietis guvis sasitumus un traumas, taranējot 2. tramvaju mirklī, kad tas sācis stāties, lai uzņemtu pasažierus. Savukārt 2017. gadā tramvajs netālu no Centrāltirgus aizķēris kādu vīrieti, kurš sabaidījies no mašīnas un, iespējams, alkohola reibumā nepamanīja tonnīgo sabiedrisko transportu. 2019. gadā tramvajs Uzvaras bulvārī uzbraucis diviem cilvēkiem. Abi nogādāti slimnīcā. Sēru vēsti 2021. gadā saņēma kādas 34 gadus vecas sievietes tuvinieki. Viņa pakļuva zem tramvaja Liepājā.

Tramvajs, tāpat kā vilciens, nespēj zibenīgi nobremzēt vai mainīt braukšanas virzienu, ja tam ceļā parādās kāds šķērslis. Tāpēc aicinām respektēt šo sabiedrisko transportu, tā vadītājus un būt uzmanīgiem sliežu tuvumā.

Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus, kuri redzēja vai var sniegt derīgu informāciju, saistībā ar notikušo. Likumsargi gaida zvanu uz tālruņa numuriem – 67086661 vai 110.