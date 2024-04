“Traģisms ir tajā, ka paši laikabiedri to pieļauj,” Valdis Lūriņš par skandāliem un to piesedzējiem Ieteikt







“Tas nav preses jautājums, pirmām kārtām, tas ir laikabiedru jautājums. Tikpat labi mēs varam piesaukt Mūzikas akadēmijas skandālu. Vai tad tie laikabiedri, pasniedzēji, nezina, kas notiek? Vai tad viņi, kā saka, nokrita no gaisa un pirmo reizi viņiem atvērās acis? Tāpat ir ar politiku, piedodiet, mīļie,” TV24 raidījumā “Preses klubs” par skandāliem un to piesedzējiem komentāru sniedz režisors Valdis Lūriņš.

“Aplokšņu algu skandāls zināmā veidā ir traģisks, jo tas met uz “Vienotību” ēnu par korumpētību. Lai es tev kešā iedotu naudu, es taču tev kaut ko solu! Saproti? Man taču tev par kaut ko ir jāatmaksā. Nu, ja tu man izmaksā krogu, es taču tev nākamajā reizē arī to krogu izmaksāšu. Un tas jau ir traģiski. Nevis par to, ka vispār kaut kāds nosaukums vai politiskais spēks, bet, ka laikabiedri to pieļauj. Un tas ir vistraģiskākais,” skaidro viņš.

“Man liekas, tam pēdas ir meklējamas apstāklī, ka, acīmredzot, no vienas puses, tas mūsu nācijas pašapziņas slieksnis nav tik augsts, no otras puses, mēs zināmā veidā dzīvojam nebrīvībā. Naudas nebrīvībā. Respektīvi, ja es kaut kādā veidā iestāšos, manuprāt, par taisnību, mani nogremdēs. Un tas ir traģiski. Tas ir labi, ka esam atguvuši savu politisko neatkarību, bet to iekšējo cilvēcisko neatkarību mēs jau vēl neesam atguvuši. Un tā ir milzīga telpa, kurā cilvēkam iet,” uzskata Lūriņš.