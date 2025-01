Foto: AP/ SCANPIX/ LETA

"Trampam nerūp Ukraina, viņam vajag tikai slavu!" Medijs brīdina par bīstamu scenāriju karā







Jaunais ASV prezidents Donalds Tramps, iespējams, ir atteicies no sava solījuma izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu 24 stundu laikā, taču viņa īpašajam sūtnim Kītam Kellogam doais uzdevums rast risinājumu 100 dienu laikā ir vēl vairāk palielinājis izredzes, ka karš pāraugs kārtējā iesaldētā konfliktā. Par to raksta The Times.

Izdevums atzīmē, ka iesaldēto konfliktu vēsture nav priecīga – bruņotas konfrontācijas atjaunošanas draudi vienmēr paliek aktuāli. Tramps, kurš ir pazīstams ar savu nepacietību, cer uz savu sarunu vedēja reputāciju, lai izbeigtu karu Ukrainā.

“Tramps īsti nerūpējas par Ukrainu, viņš vēlas saņemt atzinību par karadarbības pārtraukšanu, pasludināt sevi par miera uzturētāju un atgriezties mājās,” eksperta teikto citē medijs.

Trampa draudi Krievijai nav pārliecinoši, Amerikas prezidents nav piedāvājis Ukrainai nekādas drošības garantijas un pozicionē sevi kā starpnieku, nevis garantu.

Iesaldēti konflikti un miera uzturētāji

Slavenākais iesaldētā konflikta piemērs mūsdienās ir Korejas karš. Korejas pussala tika sadalīta pa frontes līnijām. Ziemeļkoreja un Dienvidkoreja joprojām tehniski karo, jo nav noslēgts miera līgums. Ārējie notikumi un spēki bija izšķiroši šim pamieram. Taču Korejas karā zem ANO karoga bija iesaistīti arī tūkstoši ārvalstu karaspēka, kas palika tur, lai īstenotu pamieru, līdz tos pilnībā nomainīja amerikāņu spēki.

Tramps jau licis saprast, ka, ja pamiers Ukrainā prasa miera uzturētāju klātbūtni, šis jautājums būtu jārisina Eiropai, nevis ASV vai pat NATO. Materiāla autori atzīmē, ka Eiropas līderi novēloti sāk saprast, ko Trampa prezidentūra varētu nozīmēt Ukrainai. Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena Davosas forumā runāja par pēkšņa pamiera draudiem.

Ukraiņiem šis scenārijs ir pārāk pazīstams. Par to atgādinājis jau vairākkārt arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis, jo vairākus gadus “mums bija iesaldēts konflikts Ukrainas austrumos”, un Minskas vienošanās nenoveda pie tā atrisinājuma.