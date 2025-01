Foto: kolāža LA.LV.

Topošais ASV prezidents Donalds Tramps ir izveidojis bagātāko prezidenta administrāciju mūsdienu vēsturē, kurā darbam valdības amatos iesaistīti vismaz 13 miljardieri, raksta abcnews.go.com.

Viņu vidū ir cīņas sporta magnāts, privātās kosmosa izpētes pionieris, nekustamo īpašumu attīstītājs no Ņujorkas, nelielas sadzīves tehnikas impērijas mantinieks un bagātākais cilvēks uz planētas. Daudzi no viņiem ir gan ziedotāji, gan Trampa personīgie draugi.

Kopumā bagātāko Trampa administrācijas locekļu kopējā tīrā vērtība varētu pārsniegt 460 miljardus ASV dolāru. Tajā ietilpst arī valdības efektivitātes departamenta līdzvadītājs Īlons Masks, kura bagātība, pārsniedzot 400 miljardus ASV dolāru, pārspēj vidēja lieluma valstu IKP.

Pat bez Maska Trampa kabinets joprojām tiek uzskatīts par vēsturiski bagātāko, jo tajā ir tādi miljardieri kā Hovards Lutniks (nominēts tirdzniecības ministra amatam), Linda Makmahona (izglītības ministre) un Skots Besents (finanšu ministrs). Kopumā Trampa paredzētā administrācija ir aptuveni 7 miljardus dolāru vērta.

Trampa vēstnieku kandidātu vidū ir vairāki miljardieri, piemēram, finansists Vorens Stīvenss (izvēlēts par vēstnieku Apvienotajā Karalistē), uzņēmējs Leandro Rizuto juniors (vēstnieks Amerikas valstu organizācijā), nekustamo īpašumu attīstītājs Čārlzs Kušners (vēstnieks Francijā) un investors Toms Baraks (vēstnieks Turcijā).

“Nav pārsteigums, ka [Tramps] izvēlas cilvēkus no tās pašas pasaules, no kuras nāk viņš pats,” norādīja Džordans Libovics no organizācijas Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. “Miljardieru biznesa klase ir tā, kas viņš ir un kā viņš vēlas, lai viņu uztver.”

Trampa pašreizējā kabineta bagātība pārspēj tikai viņa pirmā termiņa kabineta bagātību (3,2 miljardi ASV dolāru), kas ievērojami pārsniedz prezidenta Džo Baidena kabineta kopējo vērtību – 118 miljonus ASV dolāru.

Trampa izglītības ministre pirmajā termiņā Betija DeVosa bija bagātākā amatpersona, ar aptuveni 2 miljardu ASV dolāru bagātību. Salīdzinājumam, bagātākā amatpersona Baidena administrācijā ir Baltā nama personāla vadītājs Džefs Zaients, kura bagātība tika lēsta starp 90 miljoniem un 443 miljoniem ASV dolāru.

Lai gan uzņēmēji valdības amatos nav nekas neparasts, uzraudzības grupas norāda, ka ārkārtīgi bagātas personas ar sarežģītiem finanšu darījumiem rada bažas par iespējamiem interešu konfliktiem.

“Bagātība pati par sevi nav diskvalifikācijas iemesls,” norāda Kedriks Peins no Campaign Legal Center. “Bažas rada potenciālie interešu konflikti.”

Saskaņā ar federālajiem ētikas likumiem Trampa bagātajiem kandidātiem būs jāatsakās no akcijām un jāiesniedz finanšu pārskati, lai izvairītos no interešu konfliktiem. Oficiālie procesi, piemēram, Senāta apstiprināšana, nodrošinās, ka šie likumi tiek ievēroti.