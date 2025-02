ASV prezidents Donalds Tramps devis Eiropai trīs nedēļas laika, lai vienotos par Ukrainas kapitulāciju jeb padošanās nosacījumiem, vēsta “Newseek” atsaucoties uz Eiropas Parlamenta (EP) deputāta Mika Altola sniegto informāciju.

Somijas politiķis Mika Altola sociālajā tīklā “X” apgalvojis, ka ASV devušas Eiropai ierobežotu laiku, lai vienotos par Ukrainas kapitulācijas nosacījumiem. Taču, ja Eiropa to neizdarīs, ASV draud izvest savus bruņotos spēkus no Eiropas.

“Amerikas Savienotās Valstis ir devušas mums trīs nedēļas, lai vienotos par Ukrainas padošanās nosacījumiem. Ja mēs to nedarīsim, ASV izstāsies [izvedīs brūnotos spēkus] no Eiropas,” teikts Altola ierakstā. Taču Altols savam apgalvojumam nekādu pamatojumu nav sniedzis.

Finnish EPPGroup MEP, european parliament Foreign Affairs committee member and EPP EUDS coordinator Mika Aaltola:

"The United States has given us three weeks to agree on terms for Ukraine's surrender. If we don't, the United States will withdraw from Europe."

— 𝓝𝓸𝓼𝓯𝓮𝓻𝓪𝓽𝓾 (@FourWinns298) February 20, 2025