ASV jaunievēlētais prezidents Donalds Tramps (foto – pa kreisi) un Krievijas prezidents Vladimirs Putins.

Tramps nikns uz Putinu un pirmo reizi publiski izsaka reālus draudus







Tramps paziņoja agrā rīta telefonsarunā, ka, ja viņš uzskatīs, ka Krievija ir vainīga pie tā, ka nav panākts pamiera līgums ar Ukrainu, viņš varētu noteikt sekundāros tarifus Krievijas naftai, ziņo NBCnews.

ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka ir “ļoti dusmīgs” un “nikns”, kad Krievijas prezidents Vladimirs Putins apšaubīja Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vadības uzticamību, piebilstot, ka šādi komentāri “neved pareizajā virzienā”.

Aģentūra Agence France-Presse ziņoja, ka Putins piektdien aicināja iecelt pārejas valdību Ukrainā, kas faktiski varētu nozīmēt Zelenska atcelšanu no amata.

“Ja Krievijai un man neizdosies panākt vienošanos par asiņu izliešanu Ukrainā, un ja es uzskatīšu, ka pie vainas ir Krievija, tad es noteikšu sekundāros tarifus naftai, visai naftai, kas nāk no Krievijas,” Tramps sacīja svētdienas rītā telefonsarunā ar NBC News.

“Tas nozīmētu to, ka, ja jūs pērkat naftu no Krievijas, jūs nevarat veikt uzņēmējdarbību Amerikas Savienotajās Valstīs,” viņš piebilda. “Tiks ieviests 25% tarifs visai naftai — no 25 līdz pat 50 procentpunktiem.”

Prezidenta komentāri izskan pēc tam, kad viņš iepriekš bija kritizējis Zelenski, sakot, ka viņam ir “apnicis”, kā viņš vada karu, un nepamatoti nosaucot viņu par diktatoru.

Tramps kara izbeigšanu Ukrainā bija izvirzījis kā vienu no galvenajiem ārpolitikas solījumiem savā priekšvēlēšanu kampaņā, kā rezultātā viņa otrā prezidentūras termiņa pirmajos mēnešos notika tikšanās starp ASV, Ukrainas un Krievijas amatpersonām. Pagājušajā nedēļā Krievija un Ukraina vienojās par daļēju un ierobežotu pamieru, kas ļautu droši pārvietoties Melnajā jūrā un apturēt savstarpējos uzbrukumus enerģētikas objektiem.

“Tiks ieviests 25% tarifs naftai un citiem produktiem, ko pārdod ASV, sekundārie tarifi,” sacīja Tramps, norādot, ka tarifi pret Krieviju tiktu ieviesti mēneša laikā, ja netiktu panākts pamiera līgums. Tramps sacīja, ka Putins zina, ka viņš ir dusmīgs, taču piebilda, ka viņam ir “ļoti labas attiecības ar viņu” un “dusmas ātri pāriet… ja viņš rīkojas pareizi”.

Tramps sacīja, ka abi vadītāji šonedēļ atkal plāno sarunu. Šie komentāri izskanēja pēc atsevišķas telefonsarunas ar NBC News sestdienas vakarā.

Tajā intervijā Tramps arī draudēja ar “bombardēšanu” un “sekundāriem tarifiem” pret Irānu, ja šī valsts nepanāks vienošanos ar ASV, lai nodrošinātu, ka tā neizstrādās kodolieročus. “Ja viņi nepanāks vienošanos,” Tramps sacīja par Irānu, “būs bombardēšana. Tāda bombardēšana, kādu viņi vēl nekad nav redzējuši.”

Tramps piebilda, ka ASV un Irānas amatpersonas “sarunājas”. Tomēr svētdien Irānas prezidents Masuds Peseškiāns paziņoja, ka viņš noraida tiešas sarunas ar ASV par Irānas kodolprogrammu — šī bija pirmā Irānas reakcija uz Trampa vēstuli, kas bija adresēta Islāma Republikas augstākajam līderim.