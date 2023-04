Tramps tiesā noliedz apsūdzības par “klusēšanas naudas” maksāšanu pornoaktrisei

Bijušais ASV prezidents Donalds Tramps otrdien tiesā Ņujorkā noliedzis vainu viņam izvirzītajās apsūdzībās saistībā ar “klusēšanas naudas” maksāšanu pornoaktrisei Stormijai Danielsai un vēl dažiem cilvēkiem.

76 gadus vecais Tramps otrdien ieradās uz tiesu Manhetenā, kur padevās varasiestādēm. Eksprezidents pats šo pieredzi raksturoja kā sirreālu.

Tramps ieradās tiesas namā, kur viņam vispirms tika noņemti pirkstu nospiedumi un tika veiktas citas nepieciešamās procedūras.

Viņš ieradās tiesā no sava Ņujorkas debesskrāpja “Trump Tower” (“Trampa tornis”). Ņujorkā Tramps ieradās pirmdien ar lidmašīnu no Floridas štata.

Tiesā Trampam tika nolasītas kriminālapsūdzības 34 punktos, un viņš noliedza vainu šajās apsūdzībās.

BREAKING: Donald Trump is now under arrest in New York City ahead of his arraignment in court https://t.co/0NxzuxZt8I pic.twitter.com/9sdFFunjcM

— CNN (@CNN) April 4, 2023