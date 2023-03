Donalds Tramps un Vladimirs Putins Foto – AFP/LETA

Kārlis Streips: Kurš pirmais stāsies tiesas priekšā – Tramps vai Putins?







18. martā kādreizējais ASV prezidents Donalds Tramps savā sociālajā tīklā izvietoja šādu paziņojumu: “OTRDIEN TAPS ARESTĒTS NEPĀRPROTAMI VADOŠAIS REPUBLIKĀŅU KANDIDĀTS UN KĀDREIZĒJAIS AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU PREZIDENTS. PROTESTĒJIET! PAŅEMIET ATPAKAĻ MŪSU VALSTI!”

Jā, kādreizējais prezidents rakstīja lielajos burtos, tā demonstrējot visai lielu histēriju. Otrdiena, 21. marts, atnāca un aizgāja bez aresta, lai gan attiecīgajā laika posmā Tramps no saviem lētticīgajiem faniem savāca pusotru miljonu dolāru ziedojumos.

Ja ir viens, ko var teikt par šo cilvēku, tad tas ir fakts, ka viņš vienmēr ir bijis izcili talantīgs naudas izvilināšanā no cilvēkiem, kuri ir pārāk stulbi, lai saprastu, ka tie tiek čakarēti.

Savulaik Trampam bija krāpniecisks labdarības fonds (divu miljonu dolāru sods tad, kad krāpniecība tapa atklāta), kā arī krāpnieciska iestāde, kuru Tramps sauca par “universitāti” (25 miljonu dolāru sods).

Šajā gadījumā ļaudis, kuri apmeklēja Trampa 2024. gada kampaņas lapu atrada šādu tekstu: BEZMAKSAS DONALDA TRAMPA PIEMIŅAS ZELTA STIENIS PAR SIMTU DOLĀRIEM!

Nezinu, es laikam biju pirmajā klasē, kad uzzināju, ka vārds “bezmaksas” nozīmē, ka attiecīgais priekšmets vai pakalpojums nemaksā neko.

Citur lapā solīts “bezmaksas” T-krekliņš, bet, ja Trampa fans ir nevērīgs, viņš uzklikšķinās uz saites, kura viņu pierakstīs uz automātisku 25 dolāru ziedojumu ik katru mēnesi līdz brīdim, kad fans to pats apturēs.

Šāda prasta un zema līmeņa krāpniecība pašaprakstītajam miljardierim no Ņujorkas visa mūža garumā bijusi pavisam ierasta lieta. Vienīgais pārsteigums ir par to, cik daudz cilvēku manā dzimtenē ir bijuši gatavi uz to uzķerties.

Lieta, kuras kontekstā bijušais prezidents solīja tapt arestēts, ir saistīta ar faktu, ka 2016. gadā viņš lika vienam no saviem darbiniekiem pārskaitīt 130 tūkstoš dolāru dāmai vārdā Stormija Danielsa.

Viņa ir pornogrāfisko filmu aktrise, un nauda viņai tapa maksāta tāpēc, ka viņa īsi pirms minētā gada valsts prezidenta vēlēšanām draudēja atklāt faktu, ka viņai ar Trampu bija seksuālas attiecības laikā, kad Trampa trešā sieva sēdēja mājās un auklēja nesen piedzimušo dēlu.

Naudu samaksāja Trampa jurists Maikls Koens, tā viņam tapa atmaksāta, un Trampa organizācija viltoja grāmatvedības datus, lai maksājumus uzrādītu kā “maksu par konsultācijām.”

Šāda datu viltošana pats par sevi ir noziegums. Ir arī jautājums par to, vai maksājums atbalstīja Trampa 2016. gada kampaņu, un tādā gadījumā tas varētu būt kampaņu finansējuma pārkāpums.

Ņujorkas pilsētas prokurors nav devis saprast, kad varētu sekot apsūdzības, ja vispār tādas būs. Šis ir salīdzinoši zema līmeņa noziegums, bet Trampu turpina izmeklēt par vairākiem citiem daudz nopietnākiem noziegumiem.

Pēc 2016. gada vēlēšanām Tramps piezvanīja Džordžijas štata valsts sekretāram un palūdza piemeklēt vēl 11 780 balsis, kas viņam būtu devis vairākumu minētajā štatā.

Sekretārs dikti centās paskaidrot, ka ar vēlēšanām viss bija kārtībā, bet prezidents neatlaidās. To zinām tāpēc, ka saruna tapa ierakstīta un nopludināta laikrakstam Washington Post.

Runa ir par vēlēšanu viltošanu, un tas ir noziegums gan Džordžijā, gan arī federālajā līmenī.

Otrkārt, no Baltā nama aizejot, Tramps sev līdz paņēma lielu kaudzi dokumentu, tajā skaitā visai lielu skaitu tādu, kuriem bija uzlikts slepenības statuss.

Gada laikā Tramps un viņa juristi meloja, sakot, ka nekādu dokumentu nebija. Tie ignorēja pavēsti no Tieslietu ministrijas, un beidzot Federālais Izmeklēšanas birojs veica reidu Trampa mājā Floridā.

Atrasti simtiem dokumentu. Noziegums.

Un tad vēl fakts, ka 2021. gada 6. janvārī Tramps uzkurbulēja milzīgu pūli, kurš devās uz Kapitoliju un vairāku stundu garumā tur marodēja, kamēr viņu iedvesmotājs sēdēja uz savas resnās pakaļas Baltajā namā un tīksminājās.

Simtiem šo nemieru dalībnieku jau notiesāti, vēl simtiem citi gaida tiesāšanu. Netiesāt procesa galveno iedvesmotāju un vadītāju būtu visnotaļ absurdi. Arī tur visticamāk būs kriminālapsūdzības.

Tramps ir pateicis, ka apsūdzības viņam neliks pārtraukt savu kampaņu, un aptaujas rāda, ka viņš joprojām ir populārākais kandidāts Republikāņu partijā.

Tas, protams, uzdod pietiekami lielus jautājumus par to, kas ir šie atbalstītāji, taču ir ļoti iespējams, ka viņu lielais varonis nonāks cietumā.

Dienu pirms Trampa paziņojuma internetā Starptautiskā krimināltiesa Hāgā izdeva aresta orderi attiecībā uz Kremļa fašistu un viņa valsts bērnu tiesību uzraudzi.

Jautājums bija par to, ka kopš genocīda sākuma, simtiem, ja ne tūkstošiem ukraiņu bērni nolaupīti no Ukrainas un vesti uz Krieviju. Ziņots, vismaz dažos gadījumos tos jau adoptējušas krievu ģimenes.

Tas, protams, ir klasificējams kā noziegums pret cilvēci. Orderis nozīmē, ka fašista pasaulīte ir kļuvusi ļoti daudz šaurāka. Jebkura tiesas dalībvalsts būs spiesta viņu arestēt, ja viņš tur ieradīsies un izdot uz Hāgu tiesāšanai.

Šis ir tikai trešais šāda veida orderis, kāds nācis no starptautiskās tiesas pret kādu valsts galvu. Pirmais bija attiecībā uz Lībijas diktatoru Gadafi, bet viņa paša tauta viņu nomedīja un nogalināja, pirms varēja notikt kaut kas tālāk.

Otrs orderis bija attiecībā uz Sudānas prezidentu Omāru Al-Bašīru, kurš visu laiku kopš tam ir bēguļojis.

Pastāv visai lielas šaubas par to, vai Kremļa fašists kādreiz stāsies tiesas priekšā, bet ir iemesls domāt, ka tā tas varbūt nebūs.

Pasaules 20. gadsimta vēsturē ir piemēri par to, kā tā ir tikusi galā ar pašiem baisākajiem ļaundariem.

Pēc 2. pasaules kara izveidoti īpaši tribunāli nacistu Vācijas un imperiālistiskās Japānas līderu tiesāšanai. Nirnbergā apsūdzības uzrādītas 24 indivīdiem un sešām organizācijām. Gandrīz visi tapa notiesāti, un 12 gadījumos izpildīts nāves sods.

Tajā skaitā Joahimam fon Ribentropam, kura uzvārds ir nozīmīgs mūsu valsts vēsturē, jo viņš kopā ar PSRS ārlietu ministru Molotovu parakstīja slepeno līgumu, kurš Latviju nolēma pusgadsimta okupācijai.

Tokijā apsūdzības uzrādītas 28 personām, lai gan konkrēti pieņemts lēmums, nevērsties pret Japānas imperatoru Hirohito, kuru tauta uzskatīja par dievu. Divi apsūdzētie tribunāla procesu laikā nomira, un viens tapa atzīts par nepieskaitāmu.

Tomēr visi pārējie tapa notiesāti, un septiņos gadījumos izpildīts nāves sods. Visiem pārējiem piespriests mūžs cietumā.

Tuvāk mūsdienām ir kādreizējās Dienvidslāvijas asiņainā sabrukšana pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā. 1993. gadā Apvienoto Nāciju organizācija izveidoja starptautisku krimināllietu tribunālu.

Nākamo gadu laikā šis tribunāls izvirzīja apsūdzība 171 personai, tajā skaitā serbu līderim Slobodanam Milosevičam. Viņš ilgi bēguļoja, bet tapa notverts, izdots tribunālam, bet tiesāšanas laikā nomira.

90 cilvēki tapa notiesāti, un 87 no tiem tapa nosūtīti uz cietumiem dažādās valstīs. 20 no tiem ir cietumā vēl šobaltdien.

Cits starptautisks tribunāls organizēts sakarā ar Ruandu Āfrikā, kur 1994. gadā vienas tautas pārstāvji tikai pāris mēnešu laikā noslaktēja apmēram 800 tūkstošus citas cilts pārstāvju. 61 persona notiesāta un sodīta.

Atsevišķi tribunāls ir bijis Kambodžā, kur pilsoņu kara laikā pagājušā gadsimta 70. gados bija prātam neaptverama asinspirts pret režīma oponentiem.

Tribunāls izveidots sakarā ar karu Irākā, lai gan tāpat kā tas bija ar Gadafi Lībijā, arī Irākas ilggadīgais diktators Sadams Huseins tapa nomedīts. Šajā gadījumā viņam piespriests un izpildīts nāves sods.

Līdzīgi tribunāli veidoti sakarā ar citām valstīm, kur notikuši lieli noziegumi. Kremļa fašists līdz ar to ir jaunākais piemērs par šāda veida orderi.

Krievija Starptautisko krimināltiesu neatzīst. Kādreizējais prezidents Dmitrijs Medvedevs (kuru, varam atcerēties, savulaik uzskatīja par “mērenu” prezidentu pēc diviem Kremļa fašista termiņiem amatā) pat piedraudējis ar kodoluzbrukumu, ja fašists taps aizturēts.

Lielākā nelaime ar Kremļa fašista režīmu ir tāda, ka tā kontrolē vietu ANO Drošības padomē ar veto tiesībām. Kā esmu rakstījis citreiz, tas nozīmē slepkavu, kurš ir pats savs tiesnesis. Tas ir vienkārši nožēlojami.

Tomēr pasaule skatās. Dievs skatās. Nav izslēgts, ka arī Kremļa fašists ar laiku nonāks tiesas zālē un cietumā.

Tā būs lieliska diena.