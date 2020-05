ASV prezidents Donalds Tramps otrdien apsūdzēja sociālā tīkla vietni “Twitter” par iejaukšanos novembrī paredzētajās ASV prezidenta vēlēšanās.

Tramps izteica šo apsūdzību pēc tam, kad “Twitter” pirmo reizi bija atzīmējis divus no viņa tvītiem kā “nepamatotus”.

“Twitter tagad iejaucas 2020.gada prezidenta vēlēšanās,” tvītoja Tramps. “Viņi saka, ka mans paziņojums par Balsojumiem pa pastu, kuri novedīs līdz masveida korupcijai un krāpniecībai, ir nekorekts, balstoties uz faktu pārbaudi no Viltus ziņu CNN un [uzņēmuma] “Amazon” [laikrakstu] “Washington Post”.”

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020