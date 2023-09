Agrā trešdienas rītā Latvijā ir maz mākoņu, Kurzemē to kļūst vairāk, un vietām valsts rietumu un centrālajā daļā izveidojusies migla, liecina meteoroloģiskā informācija.

Sliktākā redzamība valsts novērojumu stacijās plkst.5 bija 170 metri Mērsragā un 460 metri Liepājā.

Pūš lēns vējš, galvenokārt dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra +11..+16 grādi.

Jūrā pie Kurzemes ir lietus mākoņi, īslaicīgs lietus iespējams arī dažviet Kurzemē.

Rīgā pārsvarā skaidras debesis, dūmaka, vietām migla. Pūš lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra no +13 grādiem lidostā līdz nepilniem +17 grādiem pilsētas centrā.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +21,4 grādiem Kolkā līdz +26,8 grādiem Bauskā. 17 meteoroloģiskajās stacijās tika pārspēts 12.septembra siltuma rekords.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 12.septembrī bija +33..+35 grādi daudzviet Eiropas dienvidu un centrālajā daļā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -4 grādi Islandē.

Dienā ⛅Lielākoties skaidrs, pēcpusdienā rietumos mākoņu būs vairāk ⛈️Vietām R un C raj. īslaicīgs lietus, pērkona negaiss, Kurzemes Z arī stipras lietusgāzes, iespējama krusa 🌫️No rīta dažviet migla 🌬️Lēns vējš, negaisa laikā brāzmains 🌡️G.t. +23…+27°, vietām piekrastē ap +20° https://t.co/KUgrxoQ5oe

Jau ziņots, ka līdz šim augstākā gaisa temperatūra, kas Latvijā reģistrēta 13.septembrī, ir +25,6 grādi 1955.gadā Daugavpilī.

Saulainākā diena gaidāma Latgalē, vairāk mākoņu būs Kurzemē, kur vietām īslaicīgi līs, un īslaicīgs lietus iespējams arī dažviet valsts centrālajā daļā. Vakarā un naktī uz ceturtdienu gaidāmas spēcīgas pērkona lietusgāzes, kas lokāli var izraisīt īslaicīgus plūdus.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, Kurzemē – mainīga virziena vējš.

Rīgā trešdien gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņi maz iespējami. Pūšot lēnam dienvidu vējam, gaiss sakarsīs līdz +26..+27 grādiem.

No Vācijas tuvojas ciklons, tā centrs Latviju sasniegs naktī uz ceturtdienu. Atmosfēras spiediens 1011-1016 hektopaskāli jūras līmenī.

Ciklons no Vācijas virzās uz Baltijas valstīm un pastiprinās, ciklona centrs ceturtdien naktī un no rīta šķērsos Latviju. Lielākais risks no negaisa mākoņiem – ļoti stipras lietusgāzes šovakar un naktī, https://t.co/eCU37XIqtD Ceturtdien gaisa temp. vairs nepārsniegs +15..+19°. pic.twitter.com/DAesn44bRY

