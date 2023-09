Foto: Shutterstock

VIDEO. Talsu novadā gaišā dienas laikā nofilmē vilku, kurš nebaidās no automašīnas Ieteikt







Žurnāla “Medības” socvietnēs publicēts kāds interesants video. Pie tā rakstīts, ka tas daudzas reizes ir ticis pārsūtīts lietotnē “Whatsapp” un to esot nofilmējis Ilmārs Bušs Talsu novadā.

Vīrietis esot braucos no Laucienes uz Talsiem. Video kadros redzams vilks, kurš gaišā diennakts laikā šķērso laiku un nebaidās no blakus braucošas automašīnas, no kuras tiek filmēts.