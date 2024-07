Jānis Straume Foto. LETA/Edis Pālens

VIDEO. Aculieciniece pamanījusi kādu nemierīgu cilvēku, kurš satraukti staigājis gar sliedēm… Trešdien Jūrmalā vilciens sabraucis bijušo Saeimas priekšsēdētāju Straumi Ieteikt







Šorīt Jūrmalā dzīvību traģiski zaudējis bijušais Saeimas priekšsēdētājs Jānis Straume, noskaidroja aģentūra LETA. Jau ziņots, ka trešdienas rītā Jūrmalā, Lielupes ielā zem vilciena pakļuvis gājējs, aģentūru LETA informēja Valsts policijā. Cilvēks mira notikuma vietā. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus.

Cilvēkiem, kuri trešdienas rītā bija nolēmuši braukt ar vilcienu virzienā no Jūrmalas uz Rīgu, nācās piedzīvot nepatīkamu skatu. Pie Jaundubultu kapsētas, vien pāris metru no perona sākuma, neveiksmīgi krustojās kāda vīrieša un pasažieru vilciena ceļi. Sadursmei bija letālas sekas. Trešdienas rītā Jaundubultu stacijā kāds gājējs šķērsoja sliedes neatļautā vietā. Te viņš pakļuva zem vilciena un no gūtajām traumām gāja bojā. Trešdienas vakarā kļuvis zināms, ka traģiskajā negadījumā dzīvību zaudējis bijušais Saeimas priekšsēdētājs un deputāts Jānis Straume.

Kā vēstīja vakardienas TV3 raidījums “Degpunktā”, kāda aculieciniece pieredzējusi brīdi, kad vīrietis tika notriekts. Viņa stāsta, ka ievērojusi kādu nemierīgu un aizdomīga paskata vīrieti, kurš satraukti staigājis gar sliežu malu, it kā kaut ko gaidot. Lai nebūtu jāiet gar šo personāžu, sieviete izmainījusi savu ceļu līdz peronam.

Pēc neilga brīža izdzirdējusi vilciena taures, nolēma paskatīties pār plecu, vai skaņas signāls tiek raidīts viņai, vēsta raidījums. Tieši tajā brīdī svešinieks atsitās pret vilcienu un aizlidoja uz sāniem. Lai saprastu, kas noticis, vilciena mašīnists izkāpa ārā. Pēc brīža notikuma vietā ieradās arī operatīvie dienesti.

LETA arhīvs liecina, ka Straume dzimis 1962.gada 27.augustā Siguldā politiski represēto ģimenē. 1980.gadā beidzis Siguldas 1.vidusskolu, bet 1986.gadā Rīgas Medicīnas institūta Vispārējās ārstniecības fakultāti.

Straume strādājis par funkcionālās diagnostikas ārstu Rīgas 3.klīniskajā slimnīcā un par ārstu-endoskopistu Diagnostikas centrā.

1993.gadā viņš bija ievēlēts par 5.Saeimas deputātu no “Tēvzemei un Brīvībai” (TB) saraksta. Pēcāk ievēlēts arī nākamajos parlamenta sasaukumos, kur ieņēmis dažādus amatus. Bijis TB/LNNK Saeimas frakcijas priekšsēdētājs un apvienības TB/LNNK priekšsēdētāja vietnieks.

1998.gada novembrī viņu ievēlēja par Saeimas priekšsēdētāju, un šo amatu viņš ieņēma līdz 2002. gadam.

2002.gadā viņš atkāpies no apvienības TB/LNNK priekšsēdētāja vietnieka amata sakarā ar neapmierinošo partijas startu 8.Saeimas vēlēšanās. Vienlaikus tajā pašā gadā viņš ievēlēts par TB/LNNK priekšsēdētāju un šo posteni ieņēma vairākus gadus.

2006.gadā notikušajās 9.Saeimas vēlēšanās Straume netika ievēlēts parlamentā. Vēlāk Straume darbojās amatos valsts uzņēmumos un par Rīgas domes priekšsēdētāja Jāņa Birka padomnieku.

2011.gadā Straume izstājās no partijas TB/LNNK.