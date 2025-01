Atkusnis Rīgas ielās. Foto: Zane Bitere/LETA

Trešdien slēpošana ies secen: Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus un slapjš sniegs, autoceļi ir apledojuši Ieteikt







Trešdienas rītā daudzviet Latvijā brīžiem līst un snieg, liecina meteoroloģiskā informācija.

Reklāma Reklāma

Gaisa temperatūra 0..+3 grādi. Debesis apmākušās, vietām – galvenokārt Kurzemē – tās skaidrojas. Daudzi ceļi slideni.

Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa kvalitāte laba.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem lielā valsts daļā saglabājas 2-6 centimetrus bieza sniega kārta.

Rīgā agrā rītā mākoņains laiks, pūš dienvidu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu trīs četri metri sekundē, gaisa temperatūra +1..+2 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +1,9 grādiem Alūksnē līdz +6,6 grādiem Liepājā.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 7.janvārī bija +21 grāds Itālijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -34..-36 grādi Somijas un Krievijas ziemeļos.

Trešdien Latvijas lielākajā daļā palaikam gaidāmi nokrišņi – galvenokārt lietus un slapjš sniegs, prognozē sinoptiķi.

Debesis būs pārsvarā mākoņainas, saulaini brīži vairāk iespējami Kurzemē. Uz autoceļiem vietām – bet vakarā daudzviet – no jauna veidosies apledojums.

Maksimālā gaisa temperatūra būs 0..+4 grādi.

Dienvidrietumu vējš Latgalē un Sēlijā brāzmās pastiprināsies līdz 10-13 metriem sekundē, Kurzemes rietumkrastā – līdz 15-18 metriem sekundē.

Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem gaidāms lietus, kā arī slapjš sniegs. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra būs +2 grādi.

Laikapstākļus ietekmē ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 993 hektopaskāliem Ziemeļkurzemē līdz 998 hektopaskāliem Latgales dienvidos.

Autovadītāju ievērībai: šorīt apledojums daudzviet valstī apgrūtina braukšanu

Šorīt, 8.janvārī, uz plkst. 6:30 daudzviet valstī apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 125 ziemas dienesta tehnikas vienības, tā portālu LA.LV informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) pārstāvji.

Reklāma Reklāma

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

– Tallinas šoseja (A1) posmā no Rīgas līdz Saulkrastiem;

– Vidzemes šoseja (A2) posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam;

– Valmieras šoseja (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem;

– Rīgas apvedceļš ( Salaspils-Baltezers) (A4) visā posmā;

– Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) (A5) visā posmā;

– Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Līvāniem;

– Bauskas šoseja (A7) visā posmā;

– Jelgavas šoseja (A8) visā posmā;

– Liepājas šosejas (A9) visā posmā;

– Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Ugālei;

– Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) (A11) visā posmā;

– Rēzeknes šoseja (A12) posmā no Ludzas līdz Zilupei;

– valsts reģionālais autoceļš Tīnūži–Koknese (P80) visā posmā;

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Daugavpils apkārtnē

LVC aicina autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.

Ar braukšanas apstākļiem valsts ceļu tīklā ikviens var iepazīties kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā www.lvceli.lv.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicinām informēt VSIA Latvijas Valsts ceļi, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos X un Facebook.

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa un Satiksmes informācijas centrs.

𝟎𝟖.𝟎𝟏. Mākoņains, vietām skaidrosies. Palaikam nokrišņi – naktī galvenokārt lietus, slapjš sniegs, dienā slapjš sniegs, sniegs, piekrastē arī lietus. Mērens/mēreni stiprs dienvidu, dienvidrietumu vējš, rietumu un piekrastes rajonos brāzmains. Gaisa t. naktī un dienā 0….+4°. pic.twitter.com/rsZSlMpgh4 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 7, 2025

🌊Šodien un rīt gaidāms silts laiks, ledus veidošanās mitēsies, gaidāma sniega un ledus kušana. Upēs nonāks arī sniega kušanas ūdeņi no Lietuvas. ☔️Nokrišņu ietekmē atsāksies ūdenslīmeņa kāpums Kurzemes upēs, applūdīs palienes un zemākās vietas. Vairāk: https://t.co/MyahvOU4HF pic.twitter.com/E5sc9NQXyF — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 7, 2025