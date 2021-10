Foto: Paula Čurkste/ LETA

Trešo nedēļu kāpj vakcinācijas pret Covid-19 temps







Trīs nedēļas pēc kārtas ir kāpis vakcinācijas pret Covid-19 temps, tuvojoties vasaras vidus potēšanās rādītājiem, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Aizvadītajā nedēļā poti saņēmuši kopumā vismaz 45 182 cilvēki, kas ir par apmēram 2000 cilvēku vairāk nekā pirms nedēļas, kad sapotēti 43 848 cilvēki. Vēl pirms nedēļas, laikā no 20. līdz 26.septembrim, poti saņēma 41 499 cilvēki, savukārt nedēļu pirms tam – 34 381 cilvēks. Saskaņā ar NVD datiem kopš jūlija vidus nedēļā vakcinēto iedzīvotāju skaits vidēji bija ap 34 000 cilvēku.

No vakcinēto datiem nedēļu griezumā redzams, ka kopš septembra vidus vidējais vienā nedēļā vakcinēto cilvēku skaits pieaudzis, proti, nedēļā no 6.septembra vidēji ik dienu tika sapotēti 4678 cilvēki, bet nedēļā no 13.septembra – jau 4912, nedēļā no 20.septembra – 5929, bet nedēļā no 27.septembra – 6264 cilvēki. Aizvadītajā nedēļā vidēji dienā sapotēti 6455 cilvēki.

Tā kā vakcinācijas veicēji datus par potēšanas faktu ievada pat vairākas dienas vēlāk, dati par vakcinācijas rezultātiem vēl var pieaugt.

Pēc piektdien valdībā pieņemtā lēmuma no šodienas uz trim mēnešiem izsludināt ārkārtējo situāciju, ko pavada ierobežojumi pārsvarā nevakcinētajai sabiedrības daļai, nedēļas nogalē būtiski kāpusi interese par vakcinēšanos. Pie lielveikalos izvietotajiem vakcinācijas punktiem bija izveidojušās garas interesentu rindas, cilvēku motivācijai potēties gan būtiski atšķiroties, daudziem uzsverot, ka potējas “piespiedu kārtā” bailēs pazaudēt darbu.

Sestdien poti pret Covid-19 saņēma vismaz 5344 cilvēki, savukārt līdz šim ievadītie dati liecina, ka svētdien sapotēti vismaz 2466 cilvēki.

Valdībā, pieņemot lēmumu par stingrākiem ierobežojumiem, uzsvēra, ka to galvenais mērķis ir panākt būtisku vakcinācijas aptveres pieaugumu.

Līdz šim kopumā Latvijā pret Covid-19 vakcinētas 957 405 personas, bet vakcinācijas kursu pabeiguši 893 555 cilvēki, kas atbilst 47,47%% Latvijas iedzīvotāju, aprēķinos izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datus par provizorisko iedzīvotāju skaitu valstī 2021.gada jūlija sākumā.

Savukārt, izdalot dažādas iedzīvotāju vecuma grupas, redzams, ka līdz pirmdienai vakcinācijas procesu pabeiguši 55,57% Latvijas iedzīvotāju, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu. Šajos aprēķinos gan izmantoti citi aģentūrai LETA pieejamie CSP dati – par Latvijas iedzīvotāju skaitu 2021.gada sākumā.

No šiem pašiem datiem redzams, ka vakcinācijas kursu noslēguši 54,05% Latvijas iedzīvotāju vecumā virs 12 gadiem. Par 12 gadiem jaunākus cilvēkus Eiropas Savienībā (ES) pret Covid-19 pagaidām vēl nepotē.

Vakcinācijas pret Covid-19 temps gan joprojām vairākas reizes atpaliek no maija beigām, kad, uzstādot rekordus, vienā nedēļā vidēji dienā tika sapotēti vairāk nekā 16 700 cilvēku.

Līdz šim Latvijā izmantotas kopumā 1 696 872 vakcīnu devas, no kurām aptuveni divas trešdaļas jeb 1,03 miljoni devu bija “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnas. Šī vakcīna līdz šim pārsvarā izmantota arī balstvakcīnas nodrošināšanai – no 707 papildu poti saņēmušo 680 cilvēki sapotēti ar “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnu.

Lietošanai ES līdz šim ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 – “Pfizer”/”BioNTech”, “Moderna”, “AstraZeneca” un J&J jeb “Janssen”.

Pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu.

Kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija – arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija – arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.