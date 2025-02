Ziņa papildināta pulksten 15:49.

Latvijas sportiste Baiba Bendika sestdien Itālijā izcīnīja zelta medaļu Eiropas čempionāta biatlonā desmit kilometru iedzīšanā.

Bendikai tas ir otrais Eiropas čempiones tituls, jo 2021.gada meistarsacīkstēs viņa izcīnīja zeltu sprintā. Šajā pašā distancē viņa šogad guva bronzas godalgu.

Bendika attiecīgi sprintā izcīnītajai vietai startēja ar trešo numuru 49 sekundes pēc sacensību uzvarētājas zviedrietes Annas Karinas Heijdenberjas. Pirmajā šaušanā guļus Bendika ieradās kopā ar vairākām konkurentēm, šāva precīzi, kļuva par vicelīderi un no vienu soda apli mērojušās Heijdenberjas atpalika nieka deviņas sekundes.

Līdz nākamajai šaušanai zviedrietes pārsvars nedaudz pieauga, taču viņa kļūdījās, turpretī Bendika atkal šāva nekļūdīgi, cēsniecei kļūstot par līderi 15 sekundes priekšā konkurentei. Tuvojoties pusdistancei, Bendikas pārsvars mazliet palielinājās un pirms pirmās šaušanas stāvus tas bija apmēram 20 sekundes. Latviete turpināja šaut precīzi un distancē atgriezās ar vairāk nekā 50 sekunžu handikapu pār jauno vicelīderi vācieti Johannu Pufu.

Jaunais pārsvars pirms ceturtās šaušanas – vairāk nekā viena minūte – bija apmēram trīs soda apļu vērtē un tieši tik mērķu latviete neaizvēra. No tuvākajām konkurentēm precīzi šāva tikai Pufa, kura distancē atgriezās 14 sekundes pēc Bendikas, tiesa, vāciete nebija starp ātrākajām slēpotājām.

Bendika turpināja slēpot ātri un arī pēdējā aplī neatstāja konkurentēm nekādu cerību – finišā latvietes laiks bija 33 minūtes un 54,4 sekundes. Četras kļūdas šaušanā pieļāvusī Heijdenberja zaudēja 15,6 sekundes, bet pēdējā kilometrā bronzu izrāva itāliete Linda Cingerle, kura finišēja vēl 3,6 sekundes vēlāk, ceļā uz finišu mērojot divus soda apļus.

Nepilnu pusotru kilometru pirms finiša vicelīdere bija igauniete Tūli Tomingasa, taču noslēgumā viņa finišēja ceturtā deviņas sekundes aiz labāko trijnieka.

Sandra Buliņa kļūdījās tikai divreiz, Bendikai zaudēja trīs minūtes un 33 sekundes, kas deva 33.vietu. No sprintā pirmajās 60 vietās finišējušajām biatlonistēm iedzīšanā piedalījās 56.

Vīriešiem 12,5 kilometru iedzīšana Renārs Birkentāls, kurš sprintā bija 43., pirmajās trīs šaušanās bija nekļūdīgs un pakāpās līdz 17.vietai. Tiesa, tāpat kā Bendika, viņš pēdējā šaušanā neaizvēra trīs mērķus, finišēdams 37.pozīcijā.

Iedzīšanā no 16.vietas uz pirmo pakāpās itālis Patriks Braunhofers, kurš šāva precīzi un finišēja 34 minūtēs un 27,2 sekundēs. Otrais bija norvēģis Īsaks Frejs, kurš nesašāva divus mērķus un zaudēja 22,7 sekundes, bet trešo vietu ieņēma cits norvēģis Sverre Dālens-Aspeness, kurš kļūdījās četrreiz un atpalika 37,5 sekundes.

Birkentāls finišēja trīs minūtes un 31,7 sekundes pēc uzvarētāja, ieņemot 37.vietu 55 startējušo biatlonistu konkurencē.

Svētdien Eiropas meistarsacīkstes noslēgsies ar jauktajām stafetēm.

Sezonas turpinājumā februāra ievadā Šveices kūrortā Lencerheidē norisināsies pasaules čempionāts, kam sekos vēl trīs Pasaules kausa posmi, kristāla globusus dalot marta beigās Oslo.

Apsveicam! 🇱🇻@biathleteLV wins gold at the Open European Championships! 🥇😍

Watch all competitions live on https://t.co/8WieDPZaQf and https://t.co/p8ATzITmbR @eurovisionsport pic.twitter.com/xUOUMbttSa

— International Biathlon Union (@biathlonworld) February 1, 2025