Sociālā medija “X” lietotāju uzmanību pievērsis kāda lietotāja publicēts video, kurā redzama pandu māte, kas Vīnes zooloģiskajā dārzā laidusi pasaulē divus pandas lāča mazuļus.

“X” lietotāji dalās sajūsmā cik panda ir lieliska māte, cik ļoti viņa mīl savus mazuļus un patiesi izbauda mātes laimi.

Panda mum cuddles with month old twins at Vienna Zoo…🐼🤗 pic.twitter.com/ybKNdn4IH6

— 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) January 9, 2024