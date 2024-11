“Turpina to cenu tik likt klāt!” Vitenbergs kritizē pārtikas preču tirgotāju rīcību apstākļos, kad degvielas, elektrības un siltumenerģijas izmaksas ir kļuvušas lētākas Ieteikt







“Šajos apstākļos, es domāju, ka ir jāiesaistās, lai gan pagaidām nekādi konkrēti piedāvājumi no valdības nav bijuši, bet ir labi, ka par to ir sākta diskusija. Viņi arī paši teica, ka sēdinās pie galda tirgotājus, mēģinās kaut ko atrast,” tā intervijā TV24 raidījumā “Ziņu TOP” izteicās 14. Saeimas deputāts un bijušais ekonomikas Jānis Vitenbergs (NA), komentējot straujo pārtikas cenu dārdzību veikalos un pašreizējā ekonomikas ministra Viktora Valaiņa (ZZS) inicatīvu mekēt risinājumus un mehānismus, kā varētu samazināt pārtikas preču cenas.

“Tā situācija ir tāda, ka cenas pieaug atsevišķās kategorijās, salīdzinot šā gada oktobri pret iepriekšējā gada oktobri, par 25% – kartupeļiem, burkāniem, visām tām pamatlietām, ko cilvēki ikdienā patērē, bet tam nav nekāda loģiska izskaidrojuma! Jo degviela ir palikusi lētāka, siltumenerģija un elektrība palikusi lētāka vai tādās pašās izmaksās, bet turpina to cenu tik likt klāt! Tas ir novedis pie tā, ka tāda Latvijas standarta ģimene pārtikai tērē no 20-30% no ikmēneša ienākumiem, kamēr Rietumeiropā tie ir ap 10%, pat mazāk. Tā ka tas ir aizgājis kaut kur pilnīgi pretējā virzienā,” komentēja bijušais ekonomikas ministrs Vitenbergs TV24 raidījumā.

Agrāk visi gaidīja Vācijā populārās mazumtirdzniecības veikalu ķēdes “Lidl” ienākšanu Latvijā ar cerību, ka pie mums tad samazināsies pārtikas preču cenas, atgādināja Vitenbergs.

“Ne velna! Ienāk un cenas paliek vēl dārgākas. Tas darbojas vispār pret kaut kādiem loģikas un tirgus principiem, tāpēc valstij šeit ir jāiesaistās. Un arī mēs budžeta kontekstā esam ielikuši šos priekšlikumus par solidaritātes nodokli – ja tu te strādā, pelni astronomisku, neizskaidrojamu summu kā veikalu ķēde un atsakies tirgot vietējos produktus, nu tad tev ir jāmaksā solidaritātes nodoklis,” uzskata Vitenbergs, komentējot pārtikas preču dārdzību veikalos. Ja tādu solidaritātes nodokli ieviestu, tas būtu viens no veidiem, kā šo tirgu regulēt, piebilda viņš TV24 raidījumā “Ziņu TOP”.

Jau vēstīts, ka ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) vērtē piecus iespējamos risinājumus pārtikas preču cenu samazināšanai, tostarp uzcenojuma griestu noteikšanu ikdienas pārtikas preču patēriņa grozam, zemākās cenas noteikšanu katrā ikdienas patēriņa preču groza kategorijā, preču cenu digitālā salīdzināšanas rīka ieviešanu, aizliegumu iznīcināt nepārdotās pārtikas preces, mudinot tās ziedot vai pārdot par samazinātu cenu, kā arī aizliegumu piemērot pārmērīgas un ilgstošas atlaides pārtikas precēm noteikšana, lai stabilizētu patēriņa cenas, ziņoja LETA.

Vienlaikus ministra plāns ietver arī priekšlikumu attiecību līdzsvarošanai un atšķirīgas attieksmes novēršanai starp tirgotājiem un piegādātājiem, ka arī vietējo pārtikas preču īpatsvara pieauguma palielināšanu tirdzniecības vietās.

