TV24 raidījumā “Rīga gatava?” šonedēļ diskusija par pasākumu rīkošanas birokrātiju Rīgā. Raidījuma eksperts, režisors Kārlis Anitens diskusijā ar esošajiem un topošajiem domniekiem – Rīgas domes deputāti Aliju Turlaju (PRO), Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāju Olafu Pulku (JV), partijas “Latvijas attīstībai” valdes locekli Edgaru Jaunupu un bijušo LIAA vadītāju Andri Ozolu, kurš Rīgas domes vēlēšanās kandidēs no “Latvija pirmajā vietā”, sprieda arī par Jāņu svinībām Rīgā. Raidījums ēterā šovakar pl. 22:00!

Kā zināms, pirms vairākiem gadiem rīdziniekiem bija iespēja kopīgi līgot galvaspilsētā, jo ne visiem, protams, ir iespēja un arī vēlme doties svinēt ārpus Rīgas.

Covid-19 laikā tradīcija tika likvidēta, bet tagad, kā to apgalvo Olafs Pulks, atkal atjaunota. Kārlis Anitens uzdeva jautājumu, vai ir veikti kādi pētījumi un ir zināms, ko par Jāņu svinēšanu Rīgā domā iedzīvotāji.

Andris Ozols komentēja šādi: “Vienkārši pētīt apmierinātību un aiziet tādā, atvainojos, pielīdēju shēmā: kas patīk, to darām, ir nepietiekami. Protams, reaģēt, zināt un turēt kolektīvo viedokli savai informācijai, vajag, bet tas nozīmē arī atzīt sava viedokļa trūkumu, to, ka mēs klausām un darām to, ko mums pasaka priekšā.” Runājot par svētku rīkošanu un organizēšanu, savs ieteikums bija Edgaram Jaunupam: “Es, piemēram, uzskatu, ka normāls mehānisms būtu notenderēt, kurš nākamos piecus gadus organizēs Jāņus Rīgā. Vienīgais, ko pašvaldība katru gadu dara – pēc katriem svētkiem skatās, vai atbilst tāmei.”

Jaunups uzskata – ja vairākus gadus būtu viens organizators, tad, izvērtējot katra gada svētku norisi, varētu labot kļūdas, un pasākuma kvalitāte no tā tikai uzlabotos. “Ja kaut kas nepatika, veicam izmaiņas uz nākamo gadu.”