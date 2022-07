TV24 tiešraidē varēsit līdzi just pieciem ambicioziem Latvijas uzņēmumiem, piešķirt simpātiju balvu Ieteikt







Noslēdzoties pieteikumu iesniegšanas termiņam dalībai Pasaules Uzņēmējdarbības kausā (EWC – Entrepreneurship World Cup), starp vairākiem desmitiem Latvijas uzņēmumu atlasīti pieci perspektīvākie, kuri 25. augustā piedalīsies jau otrajā Pasaules Uzņēmējdarbības kausa Latvijas nacionālajā finālā un televīzijas tiešraidē žūrijai prezentēs savu biznesa ideju.

Uzņēmumi, kas savu dalību pieteica Pasaules Uzņēmējdarbības kausā, arī šogad pārstāv dažādas uzņēmējdarbības jomas – sākot ar pārtikas ražošanu, līdz pat šķirotu materiālu pārstrādei un resursu atkārtotai izmantošanai. Starp saņemtajiem pieteikumiem arī 3D drukāšanas tehnoloģiju, datu uzkrāšanas, apstrādes un uzturēšanas, biotehnoloģiju un nanotehnoloģiju pētniecības, automašīnas nomas jomu pārstāvji, kā arī sociālie uzņēmumi. Iesniegtos pieteikumus izskatīja žūrijas locekļi no Swedbank, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, TechChill un Riga TechGirls.

“Pieci ambiciozi Latvijas uzņēmumi gūs neatsveramu pieredzi, pārstāvot savu biznesa ideju Pasaules Uzņēmējdarbības kausa Latvijas nacionālajā finālā. Fināla uzvarētājs savu biznesa ideju prezentēs starptautiskai žūrijai, pretendējot uz starptautisku redzamību, kā arī ievērojamu balvu fondu. Paldies visiem interesentiem, kuri iesniedza pieteikumus. Finālistiem novēlu veiksmi biznesa ideju prezentēšanā, taču žūrijai – atrast labāko un piemērotāko uzņēmumu starptautiskajiem panākumiem,” saka Jevgenijs Ivanovs, Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītāja vietas izpildītājs.

Pieci Latvijas uzņēmumi, kuri sacentīsies Latvijas nacionālajā finālā

“Longenesis” – veselības tehnoloģiju jaunuzņēmums no Rīgas, kas vairākkārt paātrina farmācijas industrijas klīnisko pētījumu gaitu, vienlaikus nodrošinot drošu un caurspīdīgu pacientu datu apstrādi.

“My3D.Cloud” – Liepājā dibināts uzņēmums, kas ir izveidojis digitālās būvniecības platformu, nodrošinot saviem klientiem iespēju tiešsaistē strādāt ar 3D datiem bez specializētas programmatūras palīdzības un piekļūt globālam digitālās būvniecības tirgum.

“Naco Technologies” – jaunuzņēmums no Rīgas, kas darbojas “zaļā” ūdeņraža nozarē, izstrādājot nano-pārklājumus, ar mērķi nodrošināt ūdeņradi ražojošo un patērējošo iekārtu izturību, ilgtspējību un ievērojami samazināt to atkarību no cēlo materiālu izmantošanas.

“OX DRIVE” – pirmā TESLA automašīnu koplietošanas platforma Latvijā, kas līdz šī gada beigām plāno nodrošināt koplietošanas pakalpojumu ar vismaz 130 TESLA markas automašīnām Rīgā un Jūrmalā.

“Uniscopia Group” – uzņēmums no Rīgas, kas izstrādājis e-komercijas platformu “Printscopia”, saviem klientiem piedāvājot gan iegādāties dažādus ar 3D tehnoloģiju radītus produktus, gan arī pašiem pasūtīt dažādu 3D produktu izveidi.

Nacionālais fināls kanāla TV24 tiešraidē un sociālajos tīklos

Lai efektīvi sagatavotos nacionālajam finālam un veiksmīgākam startam starptautiski, visi pieci finālisti saņems bezmaksas apmācības un vērtīgus padomus savas prezentācijas un runas gatavošanai. Nacionālais fināls norisināsies 25. augustā, pl. 19.00 un tiks translēts tiešraidē TV24 kanālā, kā arī Swedbank un partneru sociālajos tīklos.

Tiešraides laikā arī norisināsies arī skatītāju balsojums, vienam no finālistiem piešķirot īpašu skatītāju simpātijas balvu.

Latvijas nacionālā fināla uzvarētājs sacentīsies par iekļūšanu TOP100 labāko uzņēmumu vidū un nokļūšanu globālajā finālā Rijādā, Saūda Arābijā, kā arī iespēju piedalīties apmaksātā starptautiskā konferencē sava biznesa attīstībai un turpmākai izaugsmei.