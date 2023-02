Ilustratīvs foto. Foto: Edijs Pālens/LETA

Iepazinās internetā un "čatoja" ar nepilngadīgajām… Uz apsūdzēto sola par pedofiliju nonācis ugunsdzēsējs







Ritvars Raits, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Kurzemes rajona tiesa Saldū atzinusi par vainīgu Jāni S., kurš apsūdzēts par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, no kā cietušas vairākas sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas personas. Tiesa lēma viņu sodīt ar brīvības atņemšanu uz 14 gadiem. Spriedums nav stājies spēkā.

Šo kriminālprocesu uzsāka un izmeklēja Iekšējās drošības birojs, kura pamat­uzdevums ir atklāt un novērst likumpārkāpumus, ko izdarījušas Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki. Arī pedofilijā apsūdzētais Jānis S. tāds bija vai pat varbūt ir joprojām. Viņa pēdējais ieņemtais amats – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) vada komandiera vietnieks.

Iepazinās internetā

Ņemot vērā, ka apsūdzētajam Jānim S. inkriminēti noziedzīgie nodarījumi, kas pastrādāti pret tikumību un dzimumneaizskaramību, turklāt cietušas nepilngadīgas personas, visas tiesas sēdes bija slēgtas. Vairāk informācijas šīs publikācijas tapšanas laikā sniedza Rīgas tiesas apgabala prokuratūra, kas, neminot apsūdzētā vārdu un uzvārdu, norādījusi, ka viņam inkriminēts 21 noziedzīgs nodarījums.

Viens no tiem bija narkotisko vielu neatļauta iegādāšanās un glabāšana bez nolūka tās realizēt. Pārējie 20 noziedzīgie nodarījumi bija seksuāla vardarbība, izvarošana, dzimumtieksmju apmierināšana pretdabiskā veidā, lietojot vardarbību un draudus, un tie vērsti pret 16 gadu vecumu nesasniegušām meitenēm. Tāpat vīrietis tiek tiesāts par to, ka viņš izdarīja netiklas darbības ar nepilngadīgo un pret viņas gribu.

No šī pedofila cietušas četras meitenes. Ar visām cietušajām Jānis S. iepazinās internetā, kur čatoja ar viņām. Trīs cietušās tika pavedinātas netiklībā, izmantojot telekomunikācijas līdzekļus. Prokuratūra vēl arī atzīmēja, ka apsūdzētais, izmantojot komunikācijas tehnoloģijas, sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušu personu pamudināja iesaistīties seksuālās darbībās un tikties, lai stātos dzimumattiecībās.

Kā informēja prokuratūra, noziedzīgie nodarījumi izdarīti 2013. gada pavasarī, 2014. gada augustā, 2016. gada aprīlī un maijā, kā arī 2018. gada jūlijā.

VUGD amatpersonas izdarītie noziedzīgie nodarījumi nav saistīti ar viņa dienesta pienākumu pildīšanu.

Visu vainu neatzīst

Kā norāda prokuratūra, ar savām darbībām vīrietis nodarīja cietušajām fizisku un morālu kaitējumu, apdraudēja nepilngadīgo normālu garīgu attīstību, izkropļojot priekšstatu par cilvēku savstarpējām un seksuālajām attiecībām.

Apsūdzība uzskata, ka vīrieša darbības, apmierinot savas dzimumtieksmes, vēršoties pret nepilngadīgām personām, apdraud ne tikai sabiedrisko tikumību, pareizas izpratnes par to veidošanos, ietekmējot cietušo personu normālu garīgo, fizisko un seksuālo attīstību, bet arī apdraud šo personu dzimumneaizskaramību un dzimumbrīvību, jo neviena no nepilngadīgajām personām nebija sasniegusi dzimumbrieduma vecumu, bet jau tika pakļautas seksuālām darbībām.

Apsūdzētais nav atzinis vainu pilnā apjomā, tomēr apsūdzība uzskata, ka vaina ir pierādīta ar visiem krimināllietā apkopotajiem un tiesas izmeklēšanā pārbaudītajiem pierādījumiem to kopumā un savstarpējā saistībā. Apsūdzētais apzinājies, ka cietušās ir nepilngadīgas. Noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas motīvs bijusi viņa vēlme apmierināt savu dzimumtieksmi.

Cietušajām kompensācijas

Kurzemes rajona tiesa Saldū taisīja notiesājošu spriedumu – atzina apsūdzēto par vainīgu visu iepriekš minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un piesprieda viņam brīvības atņemšanu uz 14 gadiem, kā arī probācijas uzraudzību uz trim gadiem, piedzenot no apsūdzētā cietušo labā morālā kaitējuma kompensācijas. Cietušās meitenes jau saņēmušas kompensācijas 1505 eiro apmērā katra. Tās izmaksājusi Juridiskās palīdzības administrācija. Tiesa apmierināja Juridiskās palīdzības administrācijas pieteikumus, lai izmaksātās kompensācijas tiktu piedzītas no apsūdzētā.

Tiesas gaitā cietušās pieteikušas morālā kaitējuma kompensācijas. Tiesa noteica vienai cietušajai kompensāciju 10 000 eiro, bet pārējām trim – katrai 495 eiro.

Apsūdzētais vīrietis jau lūdzis tiesu sagatavot pilnu spriedumu, tas gaidāms nākamajā mēnesī – 10. martā. Līdz ar to šis spriedums spēkā vēl nav stājies, visdrīzāk, tas tiks pārsūdzēts apelācijas kārtībā.

Apsūdzētais vēl skaitās VUGD dienestā

Saskaņā ar prokuratūras sniegto informāciju apsūdzētais darbu VUGD vairs neturpina, lai gan papildu drošības līdzeklis – atstādināšana no ieņemamā amata – viņam netika piemērots. Laikā no 2018. gada 13. jūlija līdz 2019. gada 17. martam persona atradās apcietinājumā, bet pēc tam viņam kā drošības līdzeklis piemērota drošības nauda un pienākums noteiktā laikā pieteikties policijas iestādē, kā arī dzīvesvietas maiņas paziņošana. Apsūdzētajam piemēroti arī papildu drošības līdzekļi, piemēram, aizliegums izbraukt no valsts.

Publiskajā valsts amatpersonu deklarāciju datubāzē gan redzams, ka Jānis S. katru gadu joprojām turpina iesniegt deklarāciju, norādot, ka ieņem vada komandiera vietnieka amatu.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Viktorija Gribuste, nenosaucot apsūdzētā vārdu, sniedza šādu skaidrojumu: “Minētā persona jau ilgstoši (kopš 2018. gada) ir atstādināta no dienesta pienākumu pildīšanas līdz notiesājoša vai attaisnojoša sprieduma spēkā stāšanās brīdim. Notiesājoša sprieduma gadījumā viņš tiks atvaļināts no dienesta ar atstādināšanas datumu.”