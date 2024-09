Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. Foto: Efrem Lukatsky/AP/SCANPIX

Ukrainā briest valdības maiņa: ārlietu ministrs Kuleba paziņojis par demisiju, vairāki ministri iesnieguši atlūgumus Ieteikt







Ziņa papildināta pulksten 11:40 ar informāciju par Ukrainas ārlietu ministra D.Kulebas demisiju.

Ukrainā ir gaidāma valdības maiņa pēc tam, kad vairāki ministri iesniedza atlūgumus, kas tiks izskatīti nākamajā parlamenta sesijā, otrdien sociālajā tīklā “Facebook” paziņoja Augstākās radas (parlamenta) spīkers Ruslans Stefančuks.

Par atkāpšanos no amata paziņoja stratēģiskās rūpniecības nozaru ministrs Oleksandrs Kamišins, tieslietu ministrs Deniss Maļuska un ekoloģijas un dabas resursu ministrs Ruslans Strilecs. Savu amatu grib atstāt arī Valsts īpašuma fonda vadītājs Vitālijs Kovaļs.

Otrdienas vakarā kļuva zināms arī par premjerministra vietnieču Oļhas Stefanišinas un Irinas Vereščukas demisiju. Vereščukas pārziņā ir bēgļu jautājumi, bet Stefanišinas kompetencē ir Eiropas un eiroatlantiskā integrācija.

Prezidenta Volodimira Zelenska partijas “Tautas kalps” parlamentārās grupas vadītājs Dāvids Arahamija paziņoja, ka ir gaidāmas arī citas izmaiņas valdībā. Viņš sacīja, ka vairāk nekā pusei ministriju tiks iecelti jauni vadītāji. Galīgais saraksts tiks paziņots parlamentārās grupas sanāksmē trešdien.

Otrdienas vakarā Ukrainas medijs “Ukrainska pravda“, pamatojoties uz avotu sacīto, ziņoja, ka Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba tiks atbrīvots no amata. Informācijas avoti norādīja, ka iespējamais kandidāts, kurš ieņems Kulebas amatu, ir ārlietu ministra pirmais vietnieks Andrejs Sibiha (Andrii Sybiha). Avoti apgalvo, ka valdība gatavojas citām atlaišanām. Tomēr tiek ziņots, ka premjerministrs Deniss Šmihals paliks amatā.

BREAKING: Ukrainian Pravda reports that Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba is about to get fired pic.twitter.com/qpelD0Z6q1 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 3, 2024

The government of Ukraine is resigning en masse:/

– Vice Prime Minister Vereshchuk

– Ministr of Strategic Industry Kamyshin

– Ministr of Justice Maliuska

– Ministr of Ecology Strelets

– Gead of the State Property Fund Koval Dismissed:

– SOON: Foreign Minister Dmytro Kuleba. pic.twitter.com/EdJOBrzcNN — Nzioka Muli. (@nziokamul1) September 4, 2024

Šorīt, 4.septembrī, Ukrainas ārlietu ministrs Kuleba ir iesniedzis demisijas rakstu, tā sociālās saziņas vietnē “Facebook” pavēstījis Augstākās Radas priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks. Stefančuks piebildis, ka Kulebas atkāpšanos parlaments izskatīs vienā no tuvākajām sēdēm.

Kuleba ir augstākā ranga politiķis, kurš paziņojis par aiziešanu no premjerministra Denisa Šmihaļa valdības, kas darbojusies kopš 2020.gada marta. 43 gadus vecais Kuleba ieņēma ārlietu ministra amatu kopš 2020.gada, un kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā ir krustu šķērsu izbraukājis pasauli, cīnoties par lielāku Rietumu atbalstu Kijivai un sankciju pastiprināšanu pret Maskavu.

🚬Ukraine's Foreign Minister Dmytro Kuleba to be dismissed – sourceshttps://t.co/fAqvth1Koo — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) September 4, 2024

Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba has tendered his letter of resignation. A big reshuffle in the Ukrainian government is expected as President Zelenskyy responds to growing public criticism of the conduct of the war. pic.twitter.com/fEwqaIsBme — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) September 4, 2024

Tāpat tiek arī ziņots, ka Ukrainas valsts elektrotīkla operatora “Ukrenergo” direktoru padome otrdien nolēma atlaist šī uzņēmuma vadītāju Volodimiru Kudricki, kurš ieņēmis šo amatu kopš 2020.gada. Kudrickis pēdējā laikā ir vainots par nepiemērotiem pasākumiem tīkla apakšstaciju aizsardzībai pret Krievijas dronu un raķešu uzbrukumiem.

Kopš plaša Krievijas raķešu un dronu uzbrukuma Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai pagājušās nedēļas sākumā Ukraina ir pieredzējusi stundām ilgus neplānotus energoapgādes pārtraukumus.

Ukrainas premjerministra Denisa Šmihaļa valdība ir darbojusies kopš 2020.gada marta.