"Miera samitā jāpiedalās arī Krievijai, bet ultimātu valodu nepieļausim!" norāda Ukrainas ārlietu ministrs Kuleba







Miera samitā Šveicē Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba publiski sacīja, ka Kijivai būs jārunā ar Maskavu – tikai tā būs iespējams izbeigt šo karu, bet Krievijai nebūs atļauts runāt ultimātu valodā, kā tas notiek šobrīd, vēsta eurointegration.com.ua.

Pēc viņa teiktā, Ukraina labi apzinās, ka pienāks brīdis, kad būs jārunā ar Krieviju. “Mūsu nostāja ir ļoti skaidra: neļausim Krievijai runāt ultimātu valodā, kā tā komunicē tagad,” sacīja Kuleba.

Kā klāstīja Ukrainas prezidents, kad valstis būs vienojušās par rīcības plānu un tas caurskatāmi tiks parādīts sabiedrībām, “tad par to tiks paziņots Krievijas pārstāvjiem, lai otrajā miera samitā mēs varētu noteikt reālu kara izbeigšanu”.

Zelenskis norādīja, ka samitā piedalās 101 valsts un starptautiska organizācija.

“Mums izdevās izvairīties no vienas no sliktākajām lietām – pasaules sadalīšanas pretējos blokos. Ir pārstāvji no Latīņamerikas, Āfrikas, Tuvajiem Austrumiem, Āzijas, Klusā okeāna reģiona, Ziemeļamerikas, reliģiskie līderi. 101 dalībnieks. Un nevienam nav privilēģijas lemt par otru. Tā ir patiesa daudzpolaritāte,” viņš teica.

Zelenskis gan neprecizēja, vai ir gatavs iesaistīties tiešās sarunās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, kurš piektdien solīja, ka dos rīkojumu par tūlītēju pamieru un sāks sarunas, ja Kijiva sāktu izvest spēkus no četriem Maskavas 2022.gadā anektētiem Ukrainas reģioniem un atteiktos no plāniem pievienoties NATO. Ukraina noraidīja Putina plānu kā manipulatīvu un absurdu.