Ukrainas prezidents ieradies frontes epicentrā – Zelenskis Bahmutā uzmundrina savus karavīrus

Šodien iepriekš neizziņotā vizītē, lielā slepenībā Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis ieradies frontes līnijā Doneckas apgabalā netālu no Bahmutas, lai godinātu Ukrainas aizstāvjus, uzmundrinātu viņus un pasniegtu apbalvojumus. “Man ir gods būt šodien šeit un apbalvot mūsu varoņus. Paspiest roku un pateikties par mūsu valsts suverenitātes aizsardzību,” prezidents ierakstījis savā kanālā platformā “Telegram”. Tur publicēts arī neliels vizītes video.

“Slava katram [vīrietim] un katrai [sievietei], kas šodien cīnās kaujās par Ukrainu! Gaiša piemiņa visiem, kas atdevuši savu dzīvību par mūsu neatkarību,’ piebilda Zelenskis. Zelenskis apciemoja arī kara hospitāli Kramatorskā, novēlot ievainotajiem karavīriem drīzu atveseļošanos.

Zelensky has visited the frontline positions of the #Ukrainian military in the #Bakhmut area. During the visit, President awarded 🇺🇦 heroes. #UkraineWillWin pic.twitter.com/oSfRCszneu

Sociālajos tīklos jau virmo pateicības un sajūsmas pilni komentāri par Zelenska drosmi, doties tieši uz fronti. Šis gājien s tiek salīdzināts ar lielās kaimiņvalsts prezidenta Vladimira Putina neseno viesošanos Ukrainai atņemtajā Mariupolē. Tur Putins ieradās nakts aizsegā un pabija pie civiliedzīvotājiem, apsveicinājās ar viņiem. Tiesa gan mēļo, ka tas ir bijis kārtējais iestudējums ar pieaicinātiem “aktieriem”.

President Zelensky visited Ukrainian front-line positions near Bakhmut on March 22, according to the President's Office. He received updates on the situation and presented awards to soldiers.

⚡️Zelensky visits injured soldiers, awards them for service.

President Zelensky met with injured soldiers at a hospital during his trip to the east of Ukraine on March 22.

"Thank you for protecting Ukraine, and I wish you a speedy recovery," he wrote.

📷President's Office pic.twitter.com/JXvIjm5z3s

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 22, 2023