Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis skaidrojis, kādi draudi realizēsies, ja ASV samazinās atbalstu Ukrainai. No tā cietīšot daudz vairāk valstu, vēsta “The Atlantic”, kura redaktoram izdevies notvert uz sarunu Zelenski.

Minētā tēma par ASV atbalstu aktualizējusies pēc tam, kad par reālu Baltā nama kandidātu uzskatītais Floridas gubernators Rons Desantiss debatēs paziņojis, ka Krievijas agresija Ukrainā ir teritoriāls strīds un jāizskata iespēja ASV atbalsta apmēru samazināt vai izbeigt.

Minētie izteikumi jau izpelnījušies asu kritiku pašas ASV amatpersonu vidū, uz tiem reaģējis arī Zelenskis.

Medijs vēsta, ka Zelenskis uzskata, ka konflikts eskalētos un kā nākamās varētu ciest Baltijas valstis. Zelenskis uzskata, ka Baltijas valstis noteikti cīnītos un aizstāvētos tieši tāpat kā ukraiņi, taču piebilst: “Viņi ir mazi, un viņiem nav kodolieružu. Krievi tur uzbruks, jo tāda ir viņu politika – atgūt visas valstis, kas agrāk bija apvienotas PSRS.”

Viņa galvenais vēstījums ir: “Palīdziet Ukrainai cīnīties ar Krieviju šobrīd, lai vēlāk citiem nevajadzētu cīnīties ar Krieviju.”

Baltijas valstīm sekošot Polija, bez ASV atbalsta NATO turpmākā eksistence varot būt apdraudēta. Ukraina šobrīd ir Eiropas un Rietumu drošības garants, tāpēc atbalsts no ASV ir kritiski svarīgs.

