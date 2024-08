Foto: Ekrānuzņēmums no sociālo mediju platformas “X”

"Ukraiņi parāda, ka viņi nav gatavi nekādam mieram," Lukašenko paziņojis, ka Baltkrievijas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši Ukrainas dronus







Baltkrievijas pretgaisa aizsardzība 9. augusta vakarā iznīcinājusi vairākus no Ukrainas lidojošus uzbrukuma dronus, paziņojis Aleksandrs Lukašenko. Kā vēsta medijs “Meduza“, Baltkrievijas diktators uzsvēris, ka Ukrainas militārie spēki pārkārpuši visa veida uzvedības noteikumus.

“AFU pārkāpa visa veida uzvedības noteikumus un pārkāpa Baltkrievijas gaisa telpu,” sacīja Lukašenko. Pēc viņa teiktā, kopumā virs Baltkrievijas tika atklāti “aptuveni ducis” gaisa mērķu, pēc kā valsts pretgaisa aizsardzības spēki tika nostādīti pilnā gatavībā.

Rezultātā tika iznīcināti “vairāki mērķi”. To atlūzas joprojām tiek meklētas. “Mums ir aizdomas, ka tie ir bezpilota lidaparāti. Tie pārkāpa Baltkrievijas gaisa telpu un lidoja no Ukrainas,” sacīja Lukašenko. Pārējos mērķus Baltkrievija, pēc viņa teiktā, ir “nodevusi” Krievijai. Lukašenko citēja Krievijas militārpersonu teikto, ka tie notriekti netālu no Jaroslavļas.

“Mēs skaidri definējām, ka nekādas provokācijas nepaliks bez atbildes,” piedraudēja Lukašenko, norādot, ka “ukraiņi ar to parāda, ka viņi nav gatavi nekādam mieram”.

Lukašenka komentēja arī AFU ofensīvu Kurskas apgabalā. Pēc viņa teiktā, sākot ar 10. augustu, Ukrainas bruņotie spēki bija pavirzījušies 30-35 kilometrus dziļi Krievijas reģionā un “tur bija nostiprinājušies”.

Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko devis rīkojumu pastiprināt bruņoto spēku klātbūtni Ukrainas robežas tuvumā, atsaucoties uz Baltkrievijas aizsardzības ministru Viktoru Hreņinu, vēsta valsts propagandas aģentūra “Belta”.

Speciālo operāciju spēku militārās vienības, sauszemes spēki, raķešu spēki, tostarp raķešu sistēmas “Polonez” un “Iskander” kompleksi, saņēma uzdevumus veikt gājienus uz norādītajām vietām,” viņš sacīja.

Vienību pastiprināšana veicama Gomeļas un Maziras taktiskajos virzienos, paredzot Lukašenko rīkojums.