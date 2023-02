Ukrainā kara pārsteigums ir ukraiņu spēja izveidot “lidojošo artilēriju” no civilajiem droniem, atzina Zemessardzes štāba virsnieks, majors Jānis Slaidiņš, atskatoties uz aizvadīto kara gadu.

Sociālajos tīklos ir daudzi video, kuros redzams kā Ukrainas armija civilajiem droniem piemontē lādiņus vai rokas granātas, kas pēcāk vienkārši tiek nomestas uz krievu ierakumiem vai bruņutehniku. Ukraiņu dronu operatori pat spējuši spridzekļus precīzi trāpīt kaujas mašīnu lūkās.

un munīcijas piegādēm, gan arī ievainoto evakuācijai. Ukrainas armijas ģenerālštābs iepriekš paziņoja, ka tiek formētas dronu rotas. Šādi formējumi būs pirmie pasaulē.

Slaidiņš norādīja, ka Ukraina karā izmanto arī speciāli uzbrukumiem paredzētus bezpilota lidaparātus, piemēram, “Bayraktar” un “Switchblade”, tomēr ukraiņi piegājuši radoši un civilām vajadzībām paredzētus dronus spējuši pielāgot triecieniem.

Notice the bad tactics applied by the Russians #Ukraine #Russia

dodot triecienu vienkārši “pa galvu”. Redzam, ka ukraiņi šos dronus aprīko ar sprāgstvielām un dod triecienus pat Krievijas teritorijā,” uzsvēra Slaidiņš.

Savā ziņā esot vērojama līdzība ar Pirmo pasaules karu, kad lidmašīnu apkalpes vienkārši ar rokām izmeta lādiņus virs ienaidnieka pozīcijām. Atšķirība ir tajā, ka dronus vada attālināti.

Slaidiņš arī uzteica ukraiņu spēju efektīvi izmantot virsūdens dronus pret Krievijas karakuģiem.

Excalibur GPS guided artillery shell with US supplied targeting data = destroyed artillery piece with one shot🎯 #Ukraine

Slaidiņš arī uzteica pretošanās kustības efektivitāti, kas tiek vadīta centralizēti. “To ir grūti izdarīt, taču izskatās, ka ukraiņiem šī sistēma lielā mērā strādā [tā, ka] speciālo operāciju spēki ņēmuši savā kontrolē partizānu kustību,” uzsvēra Slaidiņš, norādot, ka lielā mērā tas devis iespēju veikt precīzus raķešu triecienus pa Krievijas armiju. Krievi gan arī esot ieguldījuši lielus resursus, lai tiktu galā ar partizānu kustību.

Slaidiņš arī piekrita citu ekspertu paustajam par ukraiņu samērā ātro pielāgošanos un rietumvalstu ieroču un bruņojuma apguvi. Tagad ātri būs jāapgūst rietumvalstu piesolītie tanki, bet sarežģītāk būs apgūt lidmašīnas.

🇺🇦🇷🇺Donetsk region, Ukrainian drone drops a shell into the hatch of the Russian BMP-2💥🪖 #UkraineRussianWar #UkraineWillWin #Luhansk #Kharkiv #Donetsk #Bakhmut #Kreminna #Ukraine

“Tāpat kā ar tankiem tika spriests, ka šis bruņojuma veids būs sarkanā līnija, tas pats būs ar lidmašīnām un tālās darbības raķetēm. Šajā karā vairs nav kur atkāpties, un rietumiem un NATO ir prestiža jautājums, lai ukraiņi izietu kā uzvarētāji,” uzsvēra eksperts.

Vienlaikus Slaidiņš brīdināja, ka karš tik ātri nebeigsies, tomēr ukraiņiem ir laba izlūkinformācija par izvietotajiem Krievijas armijas grupējumiem, tāpēc laika gaitā vajadzētu redzēt efektīvu ukraiņu pretdarbību.

Vaicāts, vai radošas karadarbības metodes vērojamas arī Krievijas armijā, eksperts norādīja, ka arī krievi mācās un izmanto civilos dronus, taču, visticamāk, ne tādā mērogā, kā ukraiņi. Krieviem ir priekšrocība tajā, ka viņiem ir ļoti spēcīgas elektroniskās karadarbības iekārtas, kas traucē ukraiņiem pielietot dronus.

Ukrainian 🇺🇦 artillery managed to hit the anti-aircraft missile complex "Tor-M2" of the Russians. The combat operation was carried out by the 92nd separate mechanized brigade.

This is not the first complex "Tor" that was hit by Ukrainian artillery in February this year. #Ukraine pic.twitter.com/E1TPhV0LhM

— Matt 🇳🇱🇺🇦 Слава Украине ❤️ (@Roadster1978) February 12, 2023