Ukraiņiem izdevies atgriezt mājās 189 karagūstekņus, tostarp "Azovstaļ" un Čūsku salas aizstāvjus







Ukraina un Krievija pirmdien veikušas gūstekņu apmaiņu un no Krievijas gūsta atgriezušies 189 ukraiņi, tostarp “Azovstaļ” un Čūsku salas aizstāvji, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Mūsu cilvēku atgriešanās no Krievijas gūsta vienmēr ir laba ziņa katram no mums. Un šodien ir viena no šādām dienām: mūsu komandai izdevās atgriezt mājās 189 ukraiņus,” savā “Telegram” kanālā raksta Zelenskis.

Prezidents norādīja, ka ir izdevies nogādāt mājās “Azovstaļ”, Mariupoles, Čornobiļas atomelektrostacijas, Čūsku salas aizstāvjus, kā arī karavīrus no dažādiem frontes virzieniem.

“Viņu vidū ir karavīri, seržanti, virsnieki. Tie ir no Nacionālās gvardes, tostarp “Azov”, robežsargi, zemessargi, Jūras spēku un Bruņoto spēku karavīri. Un arī divi Mariupolē sagūstītie civiliedzīvotāji,” piebilda Zelenskis.

Viņš pateicās komandai, kas dara visu iespējamo, lai nogādātu ukraiņus mājās no Krievijas gūsta, kā arī visiem partneriem, jo īpaši AAE, kas palīdz Ukrainai šajā darbā.

Krievija paziņoja, ka gūstekņi apmaiņa notikusi pēc formāta 150 pret 150.

