“Karš beigsies rīt, 30. decembrī. Man ir informācija. Rīt notiks vēsturiska sanāksme, kas izbeigs kara karsto fāzi. Es dodu 90-95 procentus,” sacījis ukraiņu žurnālists Gordons.

Pagaidām gan nekādu oficiālu apstiprinājumu tam nav.

“Šodien mums ir 29.decembris, svētdiena, 2024. gads. Es vēlreiz atkārtoju: kara karstā fāze beigsies šogad. Man teiks, ka esmu jucis prātā, līdz gada beigām ir palikušas 2 dienas. Nē, draugi, es neesmu sajucis prātā. Man ir informācija, un es tagad ar jums tajā padalīšos.

Mūsu skatītāji no Ukrainas, pievērsiet, lūdzu, uzmanību! Jūs redzat, ka pēdējās dienas praktiski nav trauksmes signālu? Jūs redzat, ka pēdējās dienas virs Ukrainas lido ļoti maz dronu? Un vispār nav raķešu? Jūs redzat, ka pēdējās dienās būtiski ir samazinājušies draudi? Uzdošu vēl vienu jautājumu. Jūs taču saprotat, ka Putinam pirms jaunā gada ir jābombardē Ukraina, lai mums būtu slikti, nebūtu elektrības.. Lūk, jums jaunais gads!

Vēl viens jautājums: bet kāpēc viņš to nedara jau kādas 4-5 dienas? Jūs pamanījāt, ka naktī neskan trauksmes sirēnas? Atbildēšu uz šiem jautājumiem. Jo viņam no Vašingtonas palūdza to nedarīt. Bet kāpēc viņam to palūdza? Jo rīt, 30.decembrī, 2024.gadā, ja viss normāli saliksies, un visam ir normāli jāsaliekas, notiks vēsturiska tikšanās, kas noslēgs kara karsto fāzi. Vairs nav jāgaida ilgi – rīt, 30.decembrī,” publicētajā video materiālā pauž Gordons.

Arī Volodimirs Zelenskis informējis, ka ASV 30.decembrī paziņos svarīgu lēmumu Ukrainai. Tiek norādīts, ka runa ir par jaunu militāro atbalstu.

Ukraina sagaida, ka ASV paziņos par nozīmīgu militāro atbalstu tās bruņotajiem spēkiem.

Par to paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakara videoziņojumā. Viņš norādīja, ka attiecīgajam lēmumam būtu jāatbalsta Aizsardzības spēku stabilizācijas darbu Krievijas un Ukrainas frontē: “Es zinu, ka tiek gatavots svarīgs Amerikas lēmums Ukrainas atbalstam – rīt gaidām oficiālu paziņojumu: nozīmīgi atbalsta pasākumi mūsu karavīriem.”

I know that an important decision from the United States to support Ukraine is being prepared—we expect an official announcement tomorrow.

It will be a significant support package for our soldiers, proven effective throughout these years of war in defending Ukraine.

