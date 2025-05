Piektdienas rītā Vladivostokā, Krievijas Tālajos Austrumos, karaspēka dislokācijas vietā notikusī divi spēcīgi sprādzieni, un avoti Ukraiņu īpašo uzdevumu vienībās apgalvo, ka tā bijusi Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GUR) īstenota operācija.

Sprādzieni notikuši 155.atsevišķās gvardes jūras kājnieku brigādes 47.atsevišķā gaisa desanta bataljona novietnē. Viens sprādziens notika pie kontrolpunkta, otrs – vienības kazarmās. Cietis personāls un kara tehnika.

Vietējie iedzīvotāji ziņo, ka notikuma vietā ieradušās vismaz desmit ātrās palīdzības automašīnas un evakuācijas helikopters. Tikmēr reģionālās varasiestādes, kā jau sagaidāms, apgalvo, ka noticis nevis uzbrukums, bet eksplodējuši divi gāzes baloni un cietušo neesot.

Taču Vladivostokā ir izsludināts “pretterorisma operācijas režīms”, un piekļuve vienības novietnes teritorijai ir bloķēta.

155.jūras kājnieku brigāde aktīvi piedalās karadarbībā pret Ukrainu, tai skaitā dokumentēta tās dalība kaujās Mariupolē, Vuhledarā un Kurskas apgabalā.

1/2

Ukraine says it has attacked a Russian military camp over 9,000km away from them.

High police and FSB activity can be seen now around Bukhta Desantnaya (Bay), near Vladivostok in the far east of Russia.

"Two powerful explosions" were heard there this morning. pic.twitter.com/orzbrIxzYM

— Tim White (@TWMCLtd) May 30, 2025