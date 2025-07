“Paņemsim tavu bērnu, beidz sūdzēties!” Vecāki norāda uz aizdomīgiem uzņemšanas rezultātiem populārā Rīgas ģimnāzijā Linda Tunte

Šogad tēma par uzņemšanu 10.klasēs izskan plaši, jo diemžēl daudzi skolēni ir palikuši “aiz svītras”, iespējams, mācības vidusskolā nevarēs turpināt. Vecāki līdz ar to pastiprināti seko līdzi uzņemšanas rezultātiem, kas ne vienmēr šķiet saprotami.

Saņēmām ziņu no kādas mammas, kuras redzeslokā nonākusi Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija un šīs skolas uzņemšanas rezultāti.

Viņa raksta: “Tur notiek interesantas lietas – uzņemti ir ar mazāk punktiem, rezervē paliek ar vairāk punktiem. Ir saanācis pasekot vecāku diskusijām, kas rakstījuši e-pastus uz šo skolu, atbildes bijušas ļoti savdabīgas, piesaucot kaut kādus uzņemšanas noteikumos neparedzētus kritērijus ar olimpiāžu rezultātiem u.c. Galu galā jautātājiem piedāvājot zvanīt uz skolu, tad jau visu nokārtošot (respektīvi – paņemsim tavu bērnu, beidz sūdzēties).“

Skolas komentārs

Vai šādām bažām ir pamats? Rezultāti ikvienam pieejami un ir publicēti arī skolas mājaas lapā, un apstiprina vēstules autores vārdus, ka uzņemti ir vairāki skolēni ar mazāk punktiem nekā aiz “svītras” palikušie. Sistēma ir tik pārskatāma. Vai tiešām te kāds dara ko negodīgu? Sazinājos ar Anitu Vanagu, Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas direktora vietnieci izglītības jomā, Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāju.

Viņa norāda, ka uzņemšana ģimnācijā notikusi saskaņā ar skolas uzņemšanas noteikumiem, tas ir, summējot Valsts ģimnāziju pretendentu matemātikas eksāmena rezultātu + centralizēto eksāmenu (CE) matemātikā un latviešu valodā (max punktus skaits varēja būt 300 punktu) rezultātus.

Bet kā tad iespējams, ka skolēni ar mazāku punktu skaitu tika ģimnāzijā, bet ar lielāku – ne?

A.Vanaga skaidro: “Ģimnāzijas vidējās izglītības programmā ir 4 virzieni, un katram ir savs uzņemamo pretendentu skaits un atbilstoši viņu izvēlei arī punktu skaits, kas atbilstoši protokolā publicēts dilstošā secībā.

Tā kā matemātikas un inženierzinātņu virziens ir ļoti pieprasīts un uzņemam 30 skolēnus, bet pieteikušies bija 617, tad tiem, kuriem punktu nepietika, piedāvājam inženierzinātņu vietā dabaszinātņu vai uznēmējdarbības virzienu arī ar augstākā līmeņa matemātiku.

Pretēji – valodu un kultūras programma (humanitārais virziens) bija mazāk pieprasīta un komplektējās ar zemāku punktu skaitu, jo te nozīmīgi bija CE procenti latviešu valodā, tāpēc tiem, kas zvanīja un interesējās, ka vēlas ģimnāzijā mācīties noteikti, piedāvājam šo programmu, kur punktu skaits bija zemāks, uzņemot protokolā ieraksts “Uzņemts citā virzienā”, kas varēja radīt vecākos neizpratni, ka ir uzņemti atsevišķi skolēni ar zemāku punktu skaitu.

Bija norādīta saite, kur vecāki, kas izvēlējusies citu skolu, varēja atteikties no mācībām ģimnāzijā, taču ne visi to izmantoja, tāpēc tika ierakstīts “Nav laikā iesniegti dokumenti” vai “Atstāts rezervē”, ja iepriekš bija dota ziņa, ka nāks mācīties. Tādējādi ideālā gadījumā, ja visi tie, kas izvēlējušies citu skolu to norādītu, uzņemšanas komisija varētu raitāk ritināt uz leju uzņemamo sarakstu.”

Tāpat arī skolā norāda, ka nepieciešamības gadījumā notiekot komunikācija ar vecākiem, kas gan esot nedaudz tikusi pārtraukta Dziesmu un deju svētku laikā, kad kolēģi nodrošināja atbalstu jauniešiem, kas piedalījās svētkos. Pārējā laikā katrs, kuram radušās neskaidrības, varot saņemt skolas skaidrojumus.

Cik skolēnu nākamgad mācīsies šīs skolas 10.klasēs?

“Pēdējos 15-18 gadus ar Rīgas valstspilsētas domes IKSD akceptu uzņemam 6 klases:

1) matemātika un uzņēmējdarbība (30 pretendenti);

2) matemātika un dabaszinātnes (30+30 pretendentu);

3) matemātika un uzņēmējdarbība (30+30 pretendentu);

4) valodas un kultūra (30 pretendenti).

Šobrīd uzņemšana ir beigusies, bet joprojām notiek skolēnu kustība: izņem dokumentus, dodas uz citām skolām vai zvana par iespējām mācīties. Esam vadībā pieņēmuši lēmumu, ka skolēni varēs uz dažam brīvajām vietām, kas, iespējams, vasarā parādīsies, pieteikties 19.augustā, kad mācībspēki atgriezīsies no vasaras atvaļinājuma.”

Ministrijas komentārs

Sirdsmiera labad sazinājos arī ar Izglītības un zinātnes ministriju, lai noskaidrotu, vai un kā tiek kontrolēts, lai uzņemšana vidusskolās notiktu godīgi.

Turpinājumā ministrijas Komunikācijas nodaļas sagatavots skaidrojums!

“Rīgas skolās izglītojamo uzņemšana notiek atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam.

Proti, uzņemšana vispārējās vidējās izglītības iestādēs notiek atbilstoši ar dibinātāju (Rīgas IKSD) saskaņotiem izglītojamo uzņemšanas noteikumiem. Rīgas IKSD 08.04.2025. ir izdoti iekšējie noteikumi “Izglītojamo uzņemšanas kārtība vispārējās vidējās izglītības programmā Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2025./2026. mācību gadā”. Atbilstoši šo noteikumu 19. punktam ir noteikts, ka izglītības iestāde paziņo konkursa rezultātus, publicējot visu pretendentu, kuri ir pieteikušies konkursam, sarakstu (ar piešķirto e-pakalpojuma kodu un iegūto punktu summu), izglītības iestādes tīmekļvietnē, kā arī ar norādi, kuri pretendenti ir ieteikti uzņemšanai.

Izglītības likuma 28. pants nosaka, ka izglītības iestāde ir patstāvīga izglītības programmu izstrādē un īstenošanā un citā darbībā saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, līdz ar to arī 10. klases uzņemšanas jautājumā ir jāievēro izglītības iestādes autonomija.

Ja tiek saskatītas nepilnības uzņemšanas procesā, par to jāsazinās ar izglītības iestādes dibinātāju (Rīgas IKSD), ar kuru uzņemšanas kārtība ir tikusi saskaņota.”

