TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs vaicāja, kādas sekas atstāj ādas nolobīšanās pēc saules apdeguma. Vai tas it tikai kosmētisks defekts vai tomēr atstāj arī dziļāku ietekmi uz ādas veselību?

Raimonds Karls, “Derma Clinic Riga” dermatologs skaidro, ka šādi apdegumi un ādas nolobīšanās ietekmē ādu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.

“Īstermiņā — jā,” viņš atzina, norādot, ka pēc apdeguma āda tiešām atjaunojas, un no malas var šķist, ka process beidzies bez nopietnām sekām.

“Pēc nedēļas mums būs tā kā čūskai nolobījusies āda, mēs atstāsim to veco ādu,” skaidroja Karls. Taču viņš uzsvēra, ka tas ir tikai redzamais jeb īslaicīgais efekts, kam var sekot daudz nopietnāki procesi.

“Ilgtermiņā paliek atzīmes tieši ģenētiskajā līmenī, molekulārajā līmenī — ādas šūnas, kuras, diemžēl, dzīves laikā pēc tam var izšaut ļoti lielas nepatikšanas,” brīdināja dermatologs.

Jau iepriekš vēstījām, ka lai gan šovasar laikapstākļi ar sauli īpaši nelutina un galvenokārt piedzīvots lietains laiks, dermatologs atzīst, ka cilvēki šovasar no saules stariem gūst apdegumus krietni vairāk nekā citus gadus. Tiesa, tas nenozīmē, ka no saules jāslēpjas. Visi zina, ka ar sauli mēs uzņemam D vitamīnu. Taču tas jāmāk darīt prasmīgi. Ja cilvēks sauļojas ilgāk par 10-15 minūtēm dienā neiedegot, tad D vitamīns tiek uzņemts. Savukārt tad, kad jau parādās iedegums, D vitamīns vairs netiek uzņemts.

Mēs esam neapzinīgi ne tikai peldoties, bet arī sauļojoties – šādu atziņu pauž Raimonds Karls. “Šī vasara dermatologu skatījumā ir it kā lietaina, cilvēku skatījumā – arī lietaina, bet šai vasarai ir sava īpatnība – cilvēki apdeg krietni biežāk.” Dermatologs to skaidro ar faktu, ka cilvēki gaida saulainu laiku un, kad beidzot starp lietus periodiem tas iestājas, tad sauļojas tik “sirsnīgi”, it kā vasara tūlīt beigtos. Karls teic, ka šovasar ir cilvēki, kuri paguvuši apdegt pat vairākas reizes. Ko nozīmē apdegt? “Ja mēs vakarā pēc sauļošanās spogulī redzam, ka āda ir apsārtusi, tas ir apdegums,” skaidro ārsts. Ja parādās mazi pūslīši, tas jau liecina par smagāku apdegumu.

“Nevajadzētu ne vienu, ne otru, jo ādai tas paliek “atmiņā”, un viņa to pēc kāda laika var pieminēt. Āda ir mūsu dzīves divi svarīgākie kvadrātmetri – tā mūs pasargā, baro, tāpēc par ādu vajag rūpēties. Ilgtermiņa sekas ir novecošana – pigmentācijas plankumi, krunkas, pirmsvēža stadijas un ļaundabīgi audzēji.” Dermatologs arī atgādina, ka, izvēloties sauļošanās krēmu, rūpīgi jāizlasa tā sastāvs, krēms jāatjauno uz ādas ik pēc divām stundām un jāziež pietiekami biezā kārtā.

