“Krievijas militāri rūpnieciskais komplekss norietēs.” Zelenskis nosauc provizorisku kara beigu laiku Ieteikt







Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pauž cerību, ka līdz 2026. gada jūnijam karš Ukrainā varētu beigties, ja tiks īstenoti stingri soļi, lai pastiprinātu sankciju spiedienu uz Krieviju. Viņš norāda, ka Krievijas militāri rūpnieciskais komplekss nākamgad sāks vājināties, un sankcijas ievērojami ietekmēs tās ekonomiku.

Zelenskis to paziņoja 27. maija tikšanās laikā ar žurnālistiem. “Mēs ceram, ka līdz 2026. gada jūnijam kara vairs nebūs. Taču mēs saprotam, ka Krievija izjutīs sankciju ekonomisko ietekmi, kas jau pieņemtas. No 2026. gada vasaras viņu ekonomika to spēcīgi sajutīs,” sacīja Zelenskis.

Viņš piebilda, ka Krievijas budžeta deficīts būs ievērojams, lai gan ēnu ekonomikas dēļ tā, iespējams, nebūs katastrofāla.

Tomēr Zelenskis atzina, ka precīzi analizēt Krievijas rezervju apjomu kara turpināšanai ir sarežģīti. “Mēs redzam, ka viņu militāri rūpnieciskais komplekss nākamgad nespēs augt un sāks samazināties. Ekonomika pilnībā mainīsies, jo viņi visu iztērēs karam,” uzsvēra prezidents.

Viņš norādīja, ka Krievijas militāri rūpnieciskais komplekss saņem komponentus no Ķīnas, Taivānas, ASV un vairākiem Eiropas uzņēmumiem. “Apmēram trīsdesmit Krievijas galveno militāro uzņēmumu ir līgumi ar šo valstu kompānijām. Ukraina nodod dokumentus ar uzņēmumu un komponentu nosaukumiem, kas tiek piegādāti Krievijas raķetēm un droniem,” skaidroja Zelenskis.

Viņš uzsvēra, ka šāda sadarbība ļauj Krievijai palielināt dronu ražošanu, kas apgrūtina Ukrainas pretgaisa aizsardzību.

Zelenskis arī komentēja, kāpēc Donalda Trampa administrācija nav ieviesusi jaunas sankcijas pret Krieviju. “ASV gaidīja Krievijas piekāpšanos, taču šī cerība ir mazinājusies. Putina vēlme izbeigt karu nav ticama, un tas neatbilst ASV izlūkdienestu datiem,” sacīja Zelenskis.

Viņš brīdināja, ka sankciju neieviešana vairo Kremļa pārliecību un atspoguļojas kaujas laukā, jo Krievijas karavīri gūst emocionālu iedvesmu no šādiem signāliem.

Prezidents uzskata, ka daži ASV un Eiropas pārstāvji baidās no stingrām sankcijām, lai saglabātu dialoga iespējas ar Krieviju. “Ar Putinu tas nestrādā. ASV tēze, ka Krieviju var piespiest domāt par mieru tikai ar spēku, ir pareiza,” pārliecināts Zelenskis.

Viņš aicināja īstenot konkrētus soļus, lai sankcijas efektīvi vājinātu Krievijas militāro potenciālu un ekonomiku, tādējādi paātrinot kara beigas.