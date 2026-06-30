Saulgrieži Turaidā

Ultravioletās radiācijas indekss šodien būs augsts, bet stiprais karstums pakāpeniski atkāpsies 0

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LETA, LA.lv
7:19, 30. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Kaut vai stiprais karstums pakāpeniski atkāpsies, otrdien vēl gaiss iesils līdz +24…+29 grādiem, daudzviet piekrastē vēsāks, tur +21°…+24 grādi. Ultravioletās radiācijas indekss būs augsts!

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Vējš turpinās pūst lēni, un gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām austrumos mākoņi atnesīs nelielu īslaicīgu lietu, liecina sinoptiķu prognozes.

Dienas laikā Rigā uzspīdēs saule, un laiks būs sauss, tomēr brīžiem saules starus aizklās mākoņi. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +25…+27 grādiem.

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