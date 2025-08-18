#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Hortenzijas ir vienas no iespaidīgākajiem dārza augiem. To lielie, sfēriskie ziedi piesaista uzmanību nedēļām ilgi. Interesanti, ka dažas dārza hortenziju šķirnes spēj mainīt ziedu krāsu atkarībā no augsnes pH līmeņa.

Intensīvi zilā nokrāsa laika gaitā var pārvērsties rozā, savukārt rozā ziedi var kļūt violeti vai izbalēt.

Ziedu krāsas maiņa gadiem ilgi fascinē auga mīļotājus, radot jautājumus, kāpēc ziedi dažkārt ir zili, bet citkārt rozā. Lai gan tas var šķist nejaušība, aiz šīm izmaiņām slēpjas zinātnisks pamatojums.

Augsnes pH nozīme

– Dārza hortenziju ziedu krāsa galvenokārt atkarīga no augsnes pH un alumīnija klātbūtnes substrātā: Skābā augsnē (pH 4,5–5,5) ziedi iegūst zilu vai violetu nokrāsu, jo augam ir pieejami alumīnija joni.
– Sārmainā augsnē (pH virs 6,5) hortenzijas zied rozā krāsā, jo alumīnijs kļūst saknēm nepieejams.
– Vāji skābā vidē (pH 6,0–6,5) var rasties violetas vai jauktas krāsas ziedi.

Kā panākt hortenziju krāsas maiņu?

Ziedu krāsas maiņa prasa pacietību un dažus vienkāršus dārzkopības paņēmienus:
– Lai iegūtu zilu krāsu, paskābiniet augsni, izmantojot alumīnija sulfātu, skābu kūdru vai mēslojumus, kas paredzēti zilajām hortenzijām.
– Lai atjaunotu rozā nokrāsu, paaugstiniet augsnes pH līmeni, piemēram, pievienojot kaļķi.
– Izvēlieties atbilstošu ūdeni – vēlams lietus ūdeni, izvairoties no cieta ūdens ar augstu kalcija saturu.

Efekts neparādīsies uzreiz – krāsas maiņa var ilgt pat vairākus mēnešus un ir atkarīga no konkrētās šķirnes.

Ne katra hortenzija maina krāsu

Ir svarīgi atcerēties, ka krāsu maiņa raksturīga tikai dažām dārza hortenziju šķirnēm. Pušķveida hortenzijas un koku hortenzijas vienmēr zied baltā vai zaļganā krāsā un nereaģē uz augsnes pH līmeņa izmaiņām.

Hortenziju krāsas maiņa nav maģija. Radot atbilstošus apstākļus savā dārzā, varat ne tikai panākt skaistu vizuālo efektu, bet arī gūt gandarījumu no veiksmīga dārzkopības eksperimenta.

Ķemeru parkā zied hortenzijas
Krāšņās hortenzijas

