Foto: AP/SCANPIX Aktieris Daniels Redklifs pirmo reizi kļuvis par tēvu.

Buršanās šoreiz droši vien izpalika! Slavenais “Harija Potera” lomas atveidotājs pirmo reizi kļuvis par tēvu Ieteikt







Domājams, ka tas notika bez jebkādas burvestības – aktieris Daniels Redklifs (Daniel Radcliffe) pirmo reizi ir kļuvis par tēvu. Pasaulē slavenā “Harija Potera” lomas atveidotāja, aktiera Redklifa pārstāvis ir apstiprinājis baumas, kas jau iepriekš bija izskanējušas masu medijos, vēstīja Vācijas medijs “N-tv.de”.

Redklifa preses pārstāvis tikai šā gada marta beigās apstiprināja, ka 33 gadus vecais aktieris, kurš ir pasaulē izslavētā “Harija Potera” lomas atveidotājs, un viņa draudzene Erina Dārka (Erin Darke) pirmo reizi kļūs par vecākiem. Tagad aktieris ar preses pārstāvja starpniecību ziņu aģentūrai “PA” arī pats paziņojis, ka viņa bērns jau ir piedzimis!

Bijušais “Harija Potera” lomas atveidotājs reaģēja uz dažādām spekulācijām, kas cirkulēja riņķī apkārt sabiedrībā.

Piemēram, britu laikraksts “Daily Mail” bija nācis klajā ar fotogrāfijām, kurās aktieris redzams, staigājot pa Ņujorku Amerikā ar bērnu ratiņiem. Savukārt citos attēlos bija redzama Erina – tikai bez grūtnieces vēderiņa. Aktieris centās darīt visu, lai viņu neviens neatpazītu – viņš bija galvā uzlicis beisbola cepuri tik tālu, lai nosegtu seju, bet uz mutes uzvilcis melnu sejas masku… Tomēr Redklifa slēpšanās neko daudz nedeva, jo viņa draudzene toties bija labi redzama.

Redklifs mēģina savu privāto dzīvi pēc iespējas vairāk slēpt no sabiedrības acīm. Viņš izvairās arī no sociālajiem medijiem. “Kā aktieris es vienkārši vēlos dzīvot savu dzīvi un tikties ar saviem draugiem. Es vēlos, lai tas, par ko runā cilvēki, būtu mans darbs,” tā pagājušajā gadā bija izteicies “Harija Potera” filmas zvaigzne.

Bāreņu zēns ar zibens formas rētu uz pieres un apaļajām niķeļa brillēm joprojām vienā laidā turpina iekarot savu lasītāju un kino fanu sirdis.

Brits Redklifs un amerikāniete Erina iepazinās kopīgās filmas “Nogalini savus mīluļus” (“Kill Your Darlings”) uzņemšanas laukumā pirms aptuveni desmit gadiem un iemīlējās nedaudz vēlāk. 38 gadus vecā aktrise Erina ir filmējusies arī tādos seriālos kā “Brīnišķīgā Maizelas kundze” (“The Marvelous Mrs. Maisel”) un Holivudas filmās kā, piemēram, “Paldies par dienestu” (“Thank You for Your Service”), vēstīja “N-tv.de”.

Redklifs nesen izraisīja ažiotāžu ar lomu biogrāfiskajā filmā par mūziķi Al Jankoviču (Weird Al Yankovic). Tomēr uz visiem laikiem kino vēsturē viņš palicis ierakstīts ar savu burvja mācekļa Harija Potera (Harry Poter) lomu, kuru viņš atveidoja visās filmās, sākot no 2001.gada līdz pat 2011.gadam.