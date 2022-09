Uz Armēnijas un Azerbaidžānas robežas naktī uz otrdienu izcēlās bruņotas sadursmes, kurās gājuši bojā Azerbaidžānas karavīri, paziņoja abu valstu varas iestādes.

On the map you can see where the military clashes are taking place

An attack on Armenia under the #CSTO agreement means an attack on all the countries that are members of the organization (Belarus, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan).

2/3 pic.twitter.com/F15kYRplBm

— NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2022