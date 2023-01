“Uz ielām tikai elektroauto, visam mājās viens lādētājs…” Rībele par EP likumiem, kas mainīs mūsu dzīvi Ieteikt







“Ir pieņemti vairāki būtiski likumi, kas jau sāk ietekmēt mūsu dzīvi,” TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” komentāru sniedz Marta Rībele, Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītāja.

Viens no tiem ir minimālās algas direktīva, kas nosaka, ka minimālajai algai jābūt 60% no medianālās bruto algas vai 50% no vidējās bruto algas. Divu gadu laikā šī direktīva ir jāpārnes mūsu likumos.

Direktīvas ir likumi, kurus pieņem un pēc tam katra valsts tos pārņem. Regulas, savukārt, pieņem, iztulko un tā stājas spēka.

Minimālā alga jau no 1.janvāra par 120 eiro pie palielināta.

No šī gada stājas spēkā arī jaunā lauksaimniecības politika, kas nozīmē jaunus nosacījumus pLatībmaksājumu saņemšanai mūsu zemniekiem.

EP pagājušajā gadā pieņēma arī digitālo pakalpojumu aktu, kas mainījis spēles notikumus digitālajām platformām.

Tas vērsts uz to, lai samazinātu dezinformāciju!

“Zināms, ka tuvākajā laikā pieņems arī likumu par vienotu lādētāju, lai mājās nebūtu katrai ierīcei jāizmanto savs, kā arī no 2035. gada Eiropā būs tikai elektroauto,” viņa atklāj.